Tennisstjernen Caroline Wozniacki og UCB lancerer kampagnen Advantage Hers for kvinder med kroniske inflammatoriske sygdomme

- Grand Slam-vinderen Caroline Wozniacki er den højst rangerende kvindelige sportsudøver, der vides at have fået stillet diagnosen reumatoid artritis, mens hun stadig spillede professionel tennis

- Advantage Hers vil udruste og styrke kvinder over hele verden, som lider af kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom reumatoid artritis, til at påtage sig en mere aktiv rolle i en fælles beslutningstagning om deres behandling

BRUXELLES, Belgien, 9. september 2020 /PRNewswire/ -- UCB, en global biofarmaceutisk virksomhed, har indgået et samarbejde med den verdenskendte tennisstjerne Caroline Wozniacki om at starte Advantage Hers , et stort nyt globalt sundhedsinitiativ. Kampagnen er inspireret af Carolines egen rejse med reumatoid artritis og vil skabe opmærksomhed omkring de uopfyldte behov hos millioner af kvinder over hele verden, der lider af kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom kronisk reumatoid artritis, aksial spondyloarthritis (herunder ankyloserende spondylitis og ikke-radiografisk aksial spondylitis), psoriasisartritis og psoriasis, og give oplysninger og støtte for at styrke dem lov til at påtage sig en mere aktiv rolle i deres behandling.

"Jeg ved af erfaring, hvor svær dagligdagen er med en kronisk sygdom som reumatoid artritis samt de forsinkelser, der kan være med hensyn til at få en hurtig og nøjagtig diagnose. Derfor er jeg så glad for at være en del af Advantage Hers" siger Caroline Wozniacki. "Jeg ønsker ved hjælp af denne oplysningskampagne at få kontakt med så mange kvinder som muligt med kroniske inflammatoriske sygdomme over hele verden, for at styrke deres bevidsthed om sygdommen, hjælpe med at inspirere, opmuntre og give andre kvinder som mig så meget støtte og information som muligt. Sammen kan vi støtte hinanden for at få kontrol over vores tilstande – én lille sejr ad gangen."

Kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom reumatoid artritis, aksial spondyloartritis, psoriasisartritis og psoriasis, påvirker mere end 180 millioner mennesker verden over,[1],[2],[3] hvoraf cirka halvdelen er kvinder.[4],[5],[6] Disse kroniske tilstande kan lægge betydeligt fysisk og følelsesmæssigt pres på dem, der lever med dem.[7],[8],[9],[10],[11] Symptomerne kan variere, men omfatter kroniske smerter, konstant træthed, mave-tarm-komplikationer og hyppige infektioner, samt følelsesmæssige byrder som depression eller angst, og følgesygdomme som diabetes og hjertesygdom.[12]

Advantage Hers-kampagnen er underbygget af nødvendigheden af at forbedre standardbehandlingen for kvinder med disse kroniske inflammatoriske sygdomme og behovet for at udstyre dem med værktøjer til at hjælpe dem med at blive fortaler for deres egen behandling. Kvinder med disse tilstande støder på unikke udfordringer og kønsforskelle, der skal løses, herunder forsinket diagnose af nogle af tilstandene hos kvinder,[13],[14] øgede fysiske og mentale byrder sammenlignet med mænd med samme sygdomme,[7],[8],[9],[11] og bekymringer i forbindelse med familieplanlægning og graviditet, som der i øjeblikket ikke gøres nok ved.[15]

"Vi er inspireret af Carolines vedholdenhed og vindermentalitet, samtidig med at hun kæmper med sine egne helbredsmæssige udfordringer. Vi er stolte af at have indgået et samarbejde med hende om dette spændende nye program og at være en del af hendes rejse med reumatoid artritis", siger Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions and Head of US, UCB. Advantage Hers-kampagnen afspejler vores engagement i at forstå og lytte til de unikke behov, som er fælles for kvinder over hele verden med kroniske inflammatoriske sygdomme, og at være med til at gøre en meningsfuld forskel i deres liv".

Som en del af programmet vil Caroline dele sin rejse med reumatoid artritis gennem sine kanaler på sociale medier og opfordre andre til at deltage i dialogen via #AdvantageHers. Hun planlægger også at medvirke i højprofilerede events for at fortælle sin historie og øge bevidstheden om de uopfyldte behov hos kvinder med kroniske inflammatoriske sygdomme.

Deltag og følg Carolines rejse på hendes sociale kanaler (Instagram: @carowozniacki Twitter: @CaroWozniacki Facebook: Caroline Wozniacki ) ved hjælp af #AdvantageHers. Du kan finde yderligere oplysninger og ressourcer om at leve med disse kroniske inflammatoriske sygdomme på: AdvantageHers .com .

Om Advantage Hers-kampagnen

Advantage Herser en global kampagne, som er designet til at fremhæve de uopfyldte behov og unikke udfordringer, som kvinder har, når de lever med en særlig kronisk inflammatorisk sygdom, såsom reumatoid artritis, aksial spondyloartritis, psoriasisartritis og psoriasis. Tennisstjernen Caroline Wozniacki deler sin rejse med Reumatoid artritis på sine kanaler via sociale medier – fra hendes første kamp for at få stillet en diagnose, over de ændringer hun foretager i sit liv lige nu, til de mål hun har sat sig for fremtiden – for at inspirere, opmuntre og styrke andre kvinder, der lever med disse kroniske inflammatoriske sygdomme, til at påtage sig en mere aktiv rolle i deres behandling. Hvis du vil vide mere, kan du besøge kampagnens hjemmeside: AdvantageHers.com .

Om kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom Reumatoid artritis

Kronisk inflammation er langvarig betændelsestilstand i kroppen forårsaget af, at immunforsvaret vedvarende reagerer på skadelige stimuli.12Kronisk inflammatorisk sygdom dækker over sygdomme flere steder i kroppen. UCB fokuserer især på reumatoid artritis, aksial spondyloartritis, psoriasisartritis og psoriasis.

Reumatoid artritis forårsager smerter og stivhed i leddene; [16]

Aksial spondyloartritis (herunder ankyloserende spondylitis og ikke-radiografisk aksial spondylitis) forårsager hævelse i SI-leddet eller rygsøjlen, hvilket kan føre til lændesmerter og stivhed, [17]

Psoriasisartritis forårsager hævelse, smerter, træthed og stivhed i leddene. [18]

Psoriasis forårsager hævede, røde, skællende pletter på huden.[19]

Disse sygdomme har en høj forekomst i den vestlige verden,[1],[2],[20],[21]især hos kvinder,[4],[5],[6] og kan føre til permanente ledskader, funktionshæmning og øget risiko for depression og angst.[11],[12]

En ofte overset dimension af disse kroniske inflammatoriske sygdomme er unikke udfordringer og kønsforskelle, som kvinder med disse betingelser er oppe mod. For eksempel oplever nogle kvinder større forsinkelser end mænd med hensyn til at få stillet en nøjagtig diagnose af nogle af disse lidelser, som kan påvirke udfaldet af deres sygdom.[13],[14] Forskellige kroniske inflammatoriske sygdomme kan også føre til, at kvinder oplever yderligere smerter, træthed,[7] funktionstab[11]og stress[8] end mænd med disse tilstande. Derudover kan kvinder med disse kroniske inflammatoriske sygdomme have helbredsproblemer og mangle viden, som der ikke gøres nok ved, såsom familieplanlægning, og de føler sig måske ikke i stand til at stille deres læge de rigtige spørgsmål.[15]

Om Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki er en 30-årig tidligere professionel tennisspiller fra Danmark, der voksede op i en familie af sportsudøvere. Hendes far – og tennistræner – er tidligere fodboldspiller i Polen og Danmark, og hendes mor er tidligere medlem af Polens volleyball-landshold. Caroline begyndte at spille tennis, da hun var ni år gammel, og hendes professionelle karriere tog fart i en alder af 15, da hun deltog i WTA's (kvindernes tennisorganisation) turnering blot ét år, før hun spillede sig frem til finalen for juniorer ved Australian Open.[22]

Caroline var på toppen af sin tenniskarriere i 2018, da hun fik stillet diagnosen reumatoid artritis. Hun har været Grand Slam-vinder og været rangeret som nummer ét blandt kvindelige spillere på banen og påtager sig nu titlen som patienttalsmand – hvor hun deler sin personlige rejse med Reumatoid artritis med verden. Efter at have stoppet sin tenniskarriere i januar 2020, planlægger Caroline nu at fokusere på andre ting, herunder sin videreuddannelse, og hun ønsker at støtte kvinder med kroniske inflammatoriske sygdomme, såsom reumatoid artritis, aksial spondyloartritis, psoriasisartritis og psoriasis, og overvejer at starte familie.

Om UCB

UCB, Bruxelles, Belgien (www.ucb.com) er en global biofarmaceutisk virksomhed, som fokuserer på at opdage og udvikle innovative lægemidler og løsninger for at transformere livet for mennesker, der lever med alvorlige immunologiske og neurologiske sygdomme. Med 7.500 medarbejdere i cirka 40 lande genererede virksomheden en omsætning på € 4,6 milliarder i 2018. UCB er børsnoteret på Euronext Bruxelles (symbol: UCB). Følg os på Twitter: @UCB_news

For yderligere oplysninger, UCB:

Virksomhedskommunikation

Gwendoline Ornigg,

VP Global kommunikation, UCB

T +32 2 559 9626

[email protected]

Laurent Schots,

Medierelationer, UCB

T +32.2.559.92.64

[email protected]

Kommunikationschef

Andrea Levin Christopher,

Immunologisk kommunikation, UCB

T +1.404.483.7329

[email protected]



Fremadrettede udsagn – UCB

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn baseret på aktuelle planer, skøn og overbevisninger omkring behandling. Alle udsagn, ud over udsagn som er historiske fakta, er udsagn, som kunne anses for at være fremadrettede udsagn, herunder estimater for indtægter, bruttoavancer, kapitaludgifter, kontanter, andre økonomiske oplysninger, forventede juridiske, politiske, regulatoriske eller kliniske resultater og andre lignende skøn og resultater. Sådanne fremadrettede udsagn udgør i sig selv ingen garanti for fremtidige resultater og er underkastet risici, usikkerheder og antagelser, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der kan være antydet i sådanne fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse. Vigtige faktorer, der kan resultere i sådanne forskelle, omfatter: ændringer i generelle økonomiske, forretningsmæssige og konkurrencemæssige forhold, manglende evne til at indhente nødvendige regulatoriske godkendelser eller til at indhente dem på acceptable vilkår, omkostninger i forbindelse med forskning og udvikling, ændringer i mulighederne for produkter i planlægningsfasen eller under udvikling af UCB, virkninger af fremtidige juridiske afgørelser eller statslige efterforskninger, produktansvarskrav, udfordringer med hensyn til patentbeskyttelse af produkter eller produktkandidater, ændringer i love eller bestemmelser, valutakursudsving, ændringer eller usikkerheder i skattelovgivningen eller administration af sådanne love og fastholdelse af virksomhedens medarbejdere. UCB stiller disse oplysninger til rådighed på datoen for denne pressemeddelelse, og fraskriver sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til at opdatere oplysningerne i denne pressemeddelelse, enten for at bekræfte de faktiske resultater eller for at rapportere om ændringer i dets forventninger.

Der er ingen garanti for, at nye produktkandidater i planlægningsfasen vil gå videre til produktgodkendelse eller, at nye indikationer for nuværende produkter vil blive udviklet og godkendt. Produkter eller potentielle produkter, der er genstand for partnerskaber, joint ventures eller licenssamarbejde, kan være underkastet forskelle mellem partnerne. Desuden kan UCB eller andre opleve problemer i forbindelse med sikkerhed, bivirkninger eller produktion af deres produkter efter at de er markedsført. Derudover kan salg være påvirket af internationale og nationale tendenser i retning af kontrolleret behandling og omkostningsstyring inden for sundhedspleje og refusionspolitikker pålagt af tredjepartsbetalere samt lovgivning, som påvirker biofarmaceutisk prisfastsættelse og tilbagebetaling.

Referencer

[1] World Health Organization. The Global Burden of Disease 2004 Update. Available at: https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf Accessed January 2020.

[2] National Psoriasis Foundation. Statistics. Available at: https://www.psoriasis.org/content/statistics. Accessed January 2020.

[3] Reveille JD, et al. Prevalence of axial spondylarthritis in the United States: estimates from a cross-sectional survey. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64(6):905-910.

[4] Myasoedova E, Croswon CS, Kremers HM, et al. Is the incidence of rheumatoid arthritis rising?: Results from Olmsted County, Minnesota, 1955–2007. Arthritis Rheum. 2010;62(6):1576-1582.

[5] Boehncke WH, Schön MP. Psoriasis. The Lancet. 2015;386(9997):983-994.

[6] Scotti L, Franchi M, Marchesoni A, et al. Prevalence and incidence of psoriatic arthritis: A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2018;48(1):28-34.

[7] Rusman T, van Vollenhoven RF, van der Horst-Bruinsma IE. Gender Differences in Axial Spondyloarthritis: Women Are Not So Lucky. Curr Rheumatol Rep. 2018;20(6):35.

[8] LEO Innovation Lab and The Happiness Research Institute. World Psoriasis Happiness Report October 2017. Available online at: https://psoriasishappiness.report/static/documents/world-psoriasis-happiness-report-2017.pdf Last accessed January 2020.

[9] Tournadre A, Pereira B, Lhoste A, et al. Differences Between Women and Men With Recent–Onset Axial Spondyloarthritis: Results From a Prospective Multicenter French Cohort. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(9):1482-1489

[10] Mancuso CA, Rincon M, et al. Psychosocial variables and fatigue: a longitudinal study comparing individuals with rheumatoid arthritis and healthy controls. J Rheumatol. 2006;33(8):1496-1502.

[11]Reddy S, Scher J, Swearingen C, et al. SAT0411 Gender Differences in Disease Activity in A Psoriatic Arthritis Routine Care Cohort. Annals of the Rheumatic Diseases 2014;73:743-744.

[12] Pahwa R, Jialal I. Chronic Inflammation. StatPearls Publishing. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493173/. Accessed January 2020.

[13] Osterhaus JT, Purcaru O. Discriminant validity, responsiveness and reliability of the arthritis-specific Work Productivity Survey assessing workplace and household productivity within and outside the home in patients with axial spondyloarthritis, including nonradiographic axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis. Arthritis Res Ther. 2014;16(4):R164.

[14] Slobodin G, Reyhan I, Avshovich N, et al. Recently diagnosed axial spondyloarthritis: gender differences and factors related to delay in diagnosis. Clin Rheumatol. 2011;30(8):1075-80.

[15] Tincani A, Taylor P, Fischer-Betz R, et al. FRI0693 Fears and misconceptions of women with chronic rheumatic diseases on their journey to motherhood. Annals of the Rheumatic Diseases. 2018;77(2):866.

[16]National Rheumatoid Arthritis Society. What is RA? Available at: https://www.nras.org.uk/what-is-ra-article. Accessed April 2020.

[17]National National Axial Spondyloarthritis Society. What is axial SpA (AS)? Available at: https://nass.co.uk/about-as/what-is-as/. Accessed April 2020.

[18] National Psoriasis Foundation. About Psoriatic Arthritis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriatic-arthritis. Accessed April 2020.

[19] National Psoriasis Foundation. About Psoriasis. Available at: https://www.psoriasis.org/about-psoriasis. Accessed April 2020.

[20] World Health Organization. Chronic diseases and health promotion. Available at: https://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/. Accessed January 2020.

[21] The European League Against Rheumatism (EULAR). 10 things you should know about rheumatic diseases. Available online at: https://www.eular.org/myUploadData/files/10%20things%20on%20RD.pdf. Accessed January 2020.

[22] Caroline Wozniacki. Profile. Available at: https://carolinewozniacki.com/profile/. Accessed January 2020.

GL-N-DA-PSO-2000012

SOURCE UCB