Tenorshare - Evento surpreendente de distribuição de um iPhone 14 e outros prêmios valiosos

SÃO FRANCISCO, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tenorshare, uma premiada empresa internacional de software, lançou o evento "Ganhe um iPhone 14 por Carregar" de 24 de agosto a 15 de setembro de 2022. Nesse evento, os participantes poderão realizar algumas tarefas fáceis para ter a chance de ganhar um iPhone 14. Além disso, os participantes também poderão ganhar outros prêmios, incluindo vales-presente da Amazon, um código com desconto de 20% e as licenças gratuitas totalmente de um mês do Phone Mirror.

"A Tenorshare está trabalhando com o objetivo de não apenas oferecer soluções de software de última geração, mas também desenvolver um relacionamento especial com os clientes. Esta é a razão pela qual a empresa organiza diferentes eventos para interagir mais com os usuários. O evento Ganhe um iPhone 14 por Carregar é o mais recente evento da Tenorshare, na qual os usuários podem ter chance de 100% para ganhar iPhone 14 ou outros prêmios valiosos", disse o CEO da Tenorshare, ao apresentar o novo recurso.

Como participar

Para participar deste evento, acesse a página de Ganhar iPhone 14 da Tenorshare. Lá, você verá um botão gigante "Carregar Agora". Depois de pressionar o botão, o celular mostrado na tela será carregado em alguma porcentagem, como 34%. Posteriormente, você verá uma lista de tarefas que podem ser selecionadas e realizadas. Cada tarefa também mostrará a porcentagem da baterias que será adicionada quando a tarefa for concluída. Assim que você começar a realizar as tarefas, a porcentagem de bateria do telefone continuará aumentando. Dessa maneira, quando o telefone estiver 100% carregado, você estará pronto(a) para ganhar um iPhone 14 ou outros prêmios.

Prêmios do evento

iPhone 14

Vales-presente da Amazon de USD 50 (*6)

(*6) Vales-presente da Amazon de USD 20 (*10)

(*10) Códigos de Cupom com desconto de 20%

Licenças gratuitas por um mês do Phone Mirror

Regras do evento

A energia da bateria é obtida aleatoriamente em cada tarefa.

Opcionalmente, cada pessoa pode selecionar a tarefa a realizada.

Terá chance de 100% a ganhar ao iPhone estar totalmente carregado.

Os vencedores do iPhone 14 e dos vales-presente da Amazon serão escolhidos aleatoriamente entre as pessoas que compartilharem a página de Ganhar iPhone 14 no FaceBook ou Twitter com as hashtags #TenorshareIphone14, #TenorshareGiveaway e #iPhone14Giveaway, observendo a postagem compartilhada ser pública durante o evento.

O iPhone 14 e os vales-presente da Amazon serão distribuídos para os vencedores após o fim do evento. Se ganhar um código de cupom de 20% ou as licenças gratuitas de um mês do Phone Mirror, receberá o prêmio imediatamente.

Sobre a Tenorshare

A Tenorshare é uma empresa de software muito conceituada e premiada que desenvolveu muitos produtos de software de primeira linha com foco nas plataformas de Android, iOS, Windows e Mac. As principais soluções de software da Tenorshare incluem recuperação de dados, transferir os dados, reparo do sistema, recuperar senhas e muitas outras. A Tenorshare oferece serviços de primeira classe e atualmente dez milhões de usuários de todo o mundo usam e confiam nos seus produtos e serviços.

