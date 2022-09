Tenorshare surprend en offrant en cadeau un iPhone 14 parmi d'autres prix de valeur

SAN FRANCISCO, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tenorshare, une société internationale de logiciels lauréate de nombreux prix, a lancé son évènement « Gagnez un iPhone 14 en chargeant » qui durera du 24 août au 15 septembre 2022. Les participants pourront effectuer quelques tâches simples lors de cet événement pour avoir une chance de gagner un iPhone 14. En outre, les participants peuvent également remporter d'autres prix comme des cartes-cadeaux Amazon, un code de réduction de 20 % ou une licence Phone Mirror gratuite d'une durée d'un mois.

« Tenorshare travaille non seulement dans le but de fournir des solutions logicielles de pointe, mais aussi pour développer un lien spécial avec ses clients. C'est la raison pour laquelle l'entreprise organise différents événements pour interagir davantage avec ses utilisateurs. L'événement « Gagnez un iPhone 14 en chargeant » est le plus récent concours organisé par Tenorshare, pendant lequel les utilisateurs peuvent avoir 100 % de chances de gagner un iPhone 14 ou d'autres prix de valeur », a déclaré le PDG de Tenorshare tout en présentant les dernières nouveautés.

Comment participer

Pour participer à cet événement, rendez-vous sur la page du concours Tenorshare pour gagner un iPhone 14. Vous y verrez un bouton géant « Charger maintenant ». Une fois que vous aurez cliqué dessus, le téléphone affiché à l'écran sera chargé jusqu'à un certain pourcentage, par exemple 50 %. Par la suite, vous verrez une liste de tâches que vous pourrez choisir et compléter. Chaque tâche indiquera également le pourcentage de batterie qu'elle ajoutera au total une fois accomplie. Une fois que vous commencerez à effectuer ces tâches, le pourcentage de batterie du téléphone continuera d'augmenter. De cette façon, lorsque le téléphone sera chargé à 100 %, vous serez prêt à gagner un iPhone 14 ou d'autres prix.

Prix à remporter

Un iPhone 14

Six cartes-cadeaux Amazon d'une valeur de 50 $

Dix cartes-cadeaux Amazon d'une valeur de 20 $

Un code de réduction de 20 %

Une licence Phone Mirror gratuite d'une durée d'un mois

Règles de l'évènement

Le pourcentage de batterie ajoutée est déterminé au hasard pour chaque tâche.

Vous pouvez choisir n'importe quelle tâche à accomplir.

Vous n'avez qu'une seule chance.

Les gagnants de l'iPhone 14 et des cartes-cadeaux Amazon seront choisis au hasard parmi les personnes qui partageront la page du concours pour gagner un iPhone 14 sur FaceBook ou Twitter, accompagnée des hashtags #TenorshareIphone14, #TenorshareGiveaway et #iPhone14Giveaway. Veuillez noter que le partage doit être rendu publique pendant l'évènement.

Les cartes-cadeaux Amazon et l'iPhone 14 seront distribués aux gagnants après la fin de l'événement. Si vous gagnez un code de réduction de 20 % ou la licence Phone Mirror gratuite d'une durée d'un mois, vous recevrez immédiatement votre prix.

À propos de Tenorshare

Tenorshare est une société de logiciels hautement cotée et primée qui a développé de nombreux produits logiciels de premier ordre axés sur les plateformes Android, iOS, Windows et Mac. Les principales solutions logicielles de Tenorshare comprennent la récupération de données, le transfert de données, la réparation du système, la récupération de mot de passe, et bien plus encore. C'est grâce à la qualité de ses services premium que les produits et services Tenorshare sont aujourd'hui utilisés par 10 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Pour en savoir plus : https://www.tenorshare.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/TenorshareFR/

Twitter : https://twitter.com/Tenorshare_Inc

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC0kacsSWviDNM7msbzGLGMQ

CONTACT : Alessia Lin, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1889911/1.jpg

SOURCE Tenorshare Co. Ltd.