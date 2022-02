Tenovos nommée « Meilleure performance » en matière de gestion des actifs numériques pour l'expérience client par une entreprise de recherche indépendante

Le fournisseur de solutions de gestion des actifs numériques en phase de démarrage figure parmi les meilleures entreprises pour sa première apparition dans un rapport sectoriel clé

NEW YORK, 18 février 2022 /PRNewswire/ -- Tenovos, fournisseur de logiciels de gestion d'actifs numériques (DAM) intuitifs et axés sur les données, a été nommé « Meilleure performance » dans le rapport intitulé The Forrester Wave™: Digital Asset Management for Customer Experience, Q1 2022 report.

Ce rapport, publié par Forrester Research Inc, identifie et classe les fournisseurs les plus importants dans le domaine de la gestion des actifs numériques.

Le rapport indique que Tenovos « a acquis une bonne dynamique de marché et offre une approche forte et ciblée du marché, en ciblant les grandes marques B2C et de vente directe aux consommateurs (DTC) en Amérique du Nord et en Europe ». Il poursuit en soulignant que Tenovos :

offre des « capacités supérieures en matière de génération intelligente de contenu », ce qui « est important pour son marché cible composé de détaillants qui doivent être capables de syndiquer le contenu des marques et des produits auprès des terminaux omnicanaux » ;

dispose de « solides intégrations de plates-formes d'entreprise dans les CMS et PIM agiles » ;

selon un client cité, « il peut être déployé assez rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas avec des logiciels d'entreprise complexes et interconnectés ».

Tenovos a obtenu certaines de ses meilleures notes pour les critères d'intégration des plateformes d'entreprise, de vision de produit, d'approche du marché et de prise en charge de vidéos et de contenus émergents.

« En tant que nouveau venu perturbateur dans le domaine de la gestion des actifs numériques, nous sommes fiers d'avoir été désignés comme une entreprise performante pour notre première apparition dans le rapport Forrester Wave », a déclaré D. Scott Bowen, PDG de Tenovos. « Nous n'en sommes qu'à notre troisième année complète d'activité et nous figurons déjà parmi les meilleures entreprises de ce secteur. Nous sommes reconnaissants à nos formidables clients d'avoir reconnu l'ampleur du développement réalisé sur notre plate-forme en si peu de temps et d'avoir partagé notre vision de l'avenir de la gestion des actifs numériques, qui repousse les limites de la manière dont ces plates-formes apportent de la valeur aux entreprises grâce à l'analyse contextuelle liée à la performance. »

Au cours de l'année écoulée, Tenovos a conquis un certain nombre de grandes marques comme clients, notamment Marvel, Amazon XCM et Canadian Tire, ce qui a entraîné une croissance de 100 % du chiffre d'affaires en glissement annuel. Cela témoigne aussi bien de la solidité de son offre actuelle pour les entreprises clientes que de la puissance de sa vision de l'avenir de la gestion des actifs numériques.

Tenovos continuera d'innover et d'offrir une valeur croissante aux clients en 2022, en commençant par l'annonce passionnante d'améliorations avancées qui seront apportées aux fonctionnalités de flux de travail déjà solides de la plateforme dans les mois à venir.

Vous pouvez lire l'intégralité du rapport ici .

CONTACT : Matthew Desrosiers, responsable de la communication, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1743886/Tenovos_Logo.jpg

SOURCE Tenovos