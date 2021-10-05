Tenute del Mondo покупает 50% акций Chateau Miraval

«Дочка» группы компаний Stoli, лидера на рынке вин и спиртных напитков, становится совладельцем винодельни

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Tenute del Mondo, которая совместно с семьей Фрескобальди владеет такими знаковыми винными брендами, как Masseto, Ornellaia, Luce, CastelGiocondo, а единолично — знаменитыми Achaval Ferrer и Arínzano, объявила о выкупе 50% акций винодельни Chateau Miraval и бренда Miraval у Анджелины Джоли (Angelina Jolie). Tenute del Mondo — «дочка» группы компаний Stoli, ведущего международного производителя спиртных напитков и вин премиум-класса.

«За счет вин Miraval мы можем расширить предлагаемый ассортимент, — заявил магистр виноделия Джон Пеппер (Jon Pepper), управляющий директор компании Tenute del Mondo. — Розовые вина этого бренда помогут нам удовлетворить самые взыскательные требования как наших клиентов, так и партнеров».

«Много лет мы восхищались удивительными винами и самим брендом Miraval. Для нас большая честь внести свой вклад в развитие брендов с такой репутацией и традициями, как Chateau и Miraval, — сказал Дамиан МакКинни (Damian McKinney), руководитель группы компаний Stoli. — Мы невероятно рады присоединиться к Брэду Питту (Brad Pitt) в качестве кураторов изысканных вин этой компании».

Информация о группе компаний Stoli®

Группа компаний Stoli® была основана в 2013 году и занимается производством, управлением продажами и дистрибуцией спиртных напитков из глобального портфеля SPI. Самый знаменитый актив группы компаний Stoli — бренд водки Stolichnaya®, однако в последние годы производитель спиртных напитков расширил свой портфель с целью привлечь внимание американских потребителей в сегменте премиум-класса, а также более искушенных потребителей из других стран. Ведущими брендами компании являются Stoli® Vodka, Elit™ Vodka, Bayou® Rum, Kentucky Owl®, Villa One™, Gator Bite™ Rum Liquers, Cenote™ Tequila, а также Se Busca™ Mezcal. Продукция группы компаний Stoli представлена на 176 рынках, в ее команде — 200 дистрибьюторов по всему миру. Штаб-квартира Stoli расположена в Люксембурге, а производственные мощности находятся в Испании, Италии, Аргентине и Соединенных Штатах. Некоторые из ее виноделен имеют богатую историю, уходящую корнями в начало прошлого века. Более подробная информация представлена на сайте компании: stoli-group.com.

Информация о компании Tenute del Mondo

Tenute del Mondo — винное подразделение группы компаний Stoli, созданное с целью объединения ведущих международных виноделен ультра-премиум класса. Начало было положено в 2006 году, когда Stoli приобрела часть акций компании Marchesi de Frescobaldi, владеющей культовыми итальянскими брендами Masseto, Ornellaia, Luce и CastelGiocondo. Группа компаний вышла на аргентинский рынок после приобретения в 2011 году регионального лидера — винодельни Achaval Ferrer, а также компании Melipal в 2019 году. В 2015 году Stoli выкупила старейшее винодельческое хозяйство Испании — Propiedad de Arínzano, которое было основано в 1055 году. Вина Tenute del Mondo высоко ценятся и продаются более чем в 90 странах. Их предлагают в множестве лучших ресторанов и винных баров мира. Более подробная информация представлена на сайте компании Tenute del Mondo .

Информация о компании Miraval

Château Miraval — это винодельня на юге Франции, где производят одни из лучших розовых вин Прованса. Сердцем поместья является исторический замок, окруженный 400 гектарами угодий, на которых растут виноградники, оливковые деревья и сосны. Розовые вина Chateau Miraval получили высокие оценки критиков сразу после выхода на рынок и быстро превратились в один из ведущих брендов розовых вин в регионе. Более подробная информация представлена на сайте Miraval.

Контактная информация: Maureen Landers (Морин Лэндерс)

[email protected]

917-886-4901

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https://tenutedelmondo.com

https://stoli-group.com



SOURCE Stoli Group