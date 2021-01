Tenzing investit dans MetaCompliance pour stimuler son expansion mondiale

LONDRES, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Tenzing travaillera en partenariat avec MetaCompliance, chef de file de la cybersécurité, afin d'accélérer la croissance de l'organisation et stimuler l'innovation de ses produits.

Fondée en 2005 par son PDG Robbie O'Brien, MetaCompliance emploie aujourd'hui 110 personnes et fournit ses services au Royaume-Uni, en Europe et dans le reste du monde.

Sa mission est d'aider les clients à maintenir la sécurité de leur personnel en ligne, à protéger leurs actifs numériques et à préserver leur réputation.

Plus de 900 organisations du secteur public et privé utilisent la technologie et le matériel de formation primés de MetaCompliance à deux fins particulières : premièrement, pour accroître la vigilance de leur personnel quant aux menaces à la cybersécurité et, deuxièmement, pour aider les clients à démontrer leur conformité aux régulateurs nationaux.

MetaCompliance a décidé de s'associer à Tenzing pour deux raisons clés : le fonds a aidé d'autres entreprises de cette taille à grandir par le passé, et les organisations croient toutes deux en la capacité de MetaCompliance à devenir une force mondiale dans le secteur de la cybersécurité.

L'investissement de Tenzing permettra à MetaCompliance de continuer à créer de nouveaux produits novateurs et d'agrandir son effectif. L'équipe de direction actuelle et le PDG Robbie O'Brien continueront à diriger l'entreprise et augmenteront, en tant qu'actionnaires, leur investissement dans l'entreprise. Gareth Healy et Milan Kellner de Tenzing se joindront au conseil d'administration.

« La dimension humaine de la sécurité de l'information et de la conformité représente un marché excitant qui grandit rapidement, a déclaré Robbie O'Brien. Nous avons œuvré activement pour faire croître l'entreprise et mettre en œuvre sa stratégie de produits, et nous nous réjouissons de cette nouvelle phase d'expansion. Tenzing est le partenaire idéal pour aider MetaCompliance à réaliser ses objectifs de croissance future. »

Guy Gillon, fondateur et associé codirecteur de Tenzing, a ajouté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec MetaCompliance. Les perspectives de MetaCompliance s'harmonisent avec l'expertise et l'expérience de notre équipe élargie de croissance. Nous sommes convaincus que nous pourrons aider Robbie et son équipe de dirigeants à faire croître l'entreprise dans son secteur et à permettre à un nombre grandissant d'entreprises de se protéger dans cet environnement de plus en plus complexe. »

À propos de MetaCompliance

Comptant plus de 12 ans d'expérience dans le secteur des risques liés à la gouvernance et de la gouvernance, MetaCompliance offre une solution innovante d'automatisation de la conformité et de la sensibilisation du personnel. Grâce à sa plateforme basée dans le cloud, MetaCompliance fournit aux clients une suite complète et entièrement intégrée de fonctionnalités axées sur la conformité, notamment la gestion des politiques, la confidentialité, l'apprentissage en ligne, la simulation des attaques par hameçonnage et la gestion des risques.

https://www.metacompliance.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1425960/MetaCompliance_Logo.jpg

SOURCE MetaCompliance