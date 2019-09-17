Тео Чу Гуан удостоен шведской "Всемирной премии мира"
Sep 17, 2019, 21:21 ET
Он стал первым малазийцем, получившем эту высокую награду
КУАЛА-ЛУМПУР (KUALA LUMPUR), Малайзия, 18 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Учредитель и глава правления WAKi International Group Тео Чу Гуан (Teo Choo Guan) стал первым малазийцем, удостоенным Всемирной премии мира-2019.
Г-н Гуан получил эту высокую награду за самоотверженность и усилия, направленные на воспитание и поддержание гармонии и уважения среди представителей различных религий.
Более известный под именем "Пак Тео", Тео Чу Гуан являлся одним из семи номинантов, избранных из числа кандидатов, представлявших 120 стран мира. Тео верит в идею создания спокойного и гармоничного мира посредством разнообразных поликонфессиональных начинаний. "Жизнь в духе уважения и заботы друг о друге всегда являлась и неизменно является философией моего земного существования, - отметил он.
«Мы принимаем на себя инициативу в привлечении внимания мировой общественности к наиболее острым проблемам человечества, проводя общественную работу, отвечающую нашим идеалам. Фундаментальная концепция человечества заключается во взаимном уважении, вне зависимости от социальных, религиозных и прочих различий, а также в неизменной заботе друг о друге", - подчеркнул Тео Чу Гуан в своей благодарственной речи. -
Нам следует уважать различия, разделяющие нас. А также делиться результатами своего труда и заботиться друг о друге, невзирая на эти различия. Только так мы сможем добиться гармонии на земле".
В послужном списке Тео Чу Гуана - более 20 лет опыта благотворительной деятельности, включая возведение мечетей, церквей и храмов в различных регионах Юго-Восточной Азии и Китая. Он также очень активно участвует в других благотворительных проектах, предоставляя пожертвования волонтерским организациям и фондам, без каких-либо пристрастий в сторону конкретных наций или религий.
На церемонии награждения он познакомил собравшихся с философией своей общественной деятельности, отметив, что процесс формирования гуманизма посредством общественных инициатив включает три этапа.
"Первый этап заключается в понимании принципов взаимного уважения. Второй этап - выяснение правды. Только при надлежащем понимании вы приступаете к конкретным действиям. Третий этап предполагает постоянное бодрствование вашего сознания, позволяющее эффективно выполнять общественную работу даже при возникновении препятствий и проблем".
"Действовать решительно можно только при наличии четкого понимания цели и осознании целостной картины предпринимаемых инициатив. На этом пути вас ждут многочисленные преграды. Только с ясным рассудком и твердой целью мы можем преодолеть их и двигаться вперед", - отметил он.
Контактная информация
Компания: WAKi International Group
Контактное лицо: Сяо Е Тео (SiaoEe Teo)
Email: отправить письмо
Страна: Малайзия
Веб-сайт: http://www.waki.asia
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996823/Teo_Choo_Guan.jpg
Related Links
SOURCE WAKi International Group
Share this article