Тео Чу Гуан удостоен шведской "Всемирной премии мира"

News provided by

WAKi International Group

Sep 17, 2019, 21:21 ET

Он стал первым малазийцем, получившем эту высокую награду

КУАЛА-ЛУМПУР (KUALA LUMPUR), Малайзия, 18 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Учредитель и глава правления WAKi International Group Тео Чу Гуан (Teo Choo Guan) стал первым малазийцем, удостоенным Всемирной премии мира-2019.

Г-н Гуан получил эту высокую награду за самоотверженность и усилия, направленные на воспитание и поддержание гармонии и уважения среди представителей различных религий. 

Teo Choo Guan won the Swedish "World Peace Award"
Teo Choo Guan won the Swedish "World Peace Award"

Более известный под именем "Пак Тео", Тео Чу Гуан являлся одним из семи номинантов, избранных из числа кандидатов, представлявших 120 стран мира. Тео верит в идею создания спокойного и гармоничного мира посредством разнообразных поликонфессиональных начинаний. "Жизнь в духе уважения и заботы друг о друге всегда являлась и неизменно является философией моего земного существования, - отметил он.

«Мы принимаем на себя инициативу в привлечении внимания мировой общественности к наиболее острым проблемам человечества, проводя общественную работу, отвечающую нашим идеалам. Фундаментальная концепция человечества заключается во взаимном уважении, вне зависимости от социальных, религиозных и прочих различий, а также в неизменной заботе друг о друге", - подчеркнул Тео Чу Гуан в своей благодарственной речи. -

Нам следует уважать различия, разделяющие нас. А также делиться результатами своего труда и заботиться друг о друге, невзирая на эти различия. Только так мы сможем добиться гармонии на земле".

В послужном списке Тео Чу Гуана - более 20 лет опыта благотворительной деятельности, включая возведение мечетей, церквей и храмов в различных регионах Юго-Восточной Азии и Китая. Он также очень активно участвует в других благотворительных проектах, предоставляя пожертвования волонтерским организациям и фондам, без каких-либо пристрастий в сторону конкретных наций или религий.

На церемонии награждения он познакомил собравшихся с философией своей общественной деятельности, отметив, что процесс формирования гуманизма посредством общественных инициатив включает три этапа.

"Первый этап заключается в понимании принципов взаимного уважения. Второй этап - выяснение правды. Только при надлежащем понимании вы приступаете к конкретным действиям. Третий этап предполагает постоянное бодрствование вашего сознания, позволяющее эффективно выполнять общественную работу даже при возникновении препятствий и проблем".

"Действовать решительно можно только при наличии четкого понимания цели и осознании целостной картины предпринимаемых инициатив. На этом пути вас ждут многочисленные преграды. Только с ясным рассудком и твердой целью мы можем преодолеть их и двигаться вперед", - отметил он.

Контактная информация
Компания: WAKi International Group 
Контактное лицо: Сяо Е Тео (SiaoEe Teo)
Email: отправить письмо
Страна: Малайзия
Веб-сайт: http://www.waki.asia

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/996823/Teo_Choo_Guan.jpg  

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SOURCE WAKi International Group

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Тео Чу Гуан удостоен шведской "Всемирной премии мира"

News provided by

WAKi International Group

Sep 17, 2019, 21:21 ET