Teralytics lève 17,5 millions de dollars pour améliorer la mobilité des personnes dans le monde

Le financement fait suite à une période d'attractivité et d'expansion commerciale menée dans plus de 10 pays. Teralytics prévoit désormais d'agrandir davantage son champ d'action afin de couvrir plus d'un milliard de déplacements et de devenir un marché mondial pour les conseils en mobilité des personnes.

« Nous sommes ravis d'avoir pu attirer l'attention d'un groupe d'investisseurs aussi remarquables. Il se compose aussi bien d'investisseurs financiers avisés au palmarès irréprochable, que de partenaires stratégiques pertinents et exceptionnels, à savoir RBVC, Deutsche Bahn et innogy. L'adéquation entre notre entreprise et leur vision de la mobilité est particulièrement intéressante », a déclaré Alastair MacLeod, PDG de Teralytics.

« La mobilité des personnes change radicalement. Les dix prochaines années vont conduire à un changement considérable dans les technologies de la mobilité des personnes, comparable à l'impact qu'ont eues les avancées dans les domaines de l'informatique et du transistor telles que la miniaturisation et la numérisation. Nous développons une entreprise internationale qui nous placera à l'épicentre de ces changements transformationnels »

Le fonctionnement du monde évolue, posant de nouveaux enjeux pour les villes et les services de transport. De nouveaux moyens de transport tels que le covoiturage, les vélos en libre-service et les scooters électriques sont désormais présents dans toutes les grandes aires urbaines. Dans le même temps, l'industrie automobile traverse une révolution structurelle et passe de la vente de voiture à l'offre de services de mobilité innovants. Les villes du monde entier cherchent des moyens de tirer avantage de ces nouvelles technologies et de ces services, tout en gérant des infrastructures de mobilité vieillissantes. Elles ont toutes besoin de comprendre l'impact de tout ceci sur leurs habitants, mais le manque de renseignements de qualité empêche une planification essentielle et compromet les décisions opérationnelles. Nous avons besoin d'informations complètes et objectives sur les déplacements des personnes à travers les différents moyens de locomotion, en temps réel.

Basé à Zurich avec des bureaux à New York et à Singapour, Teralytics travaille avec les opérateurs des réseaux de télécommunications afin de résoudre ce défi grâce à des indicateurs de déplacement des personnes les plus précis possible. Ce sont les téléphones mobiles, la seule chose que tout le monde transporte sur soi en permanence. Teralytics développe au niveau international des solutions analytiques et concrètes de mobilité des personnes pour les opérateurs et planificateurs de transport, les services de mobilité et les villes afin de mieux comprendre de quelle manière les personnes voyagent et dans quelle mesure les nouveaux moyens de transport affectent l'ensemble du réseau de transport.

« En temps que fournisseur majeur de solutions de mobilité, nous sommes ravis d'accueillir Teralytics au sein de notre portefeuille », a commenté Dr Ingo Ramesohl, directeur général de RBVC. « La manière dont les personnes se déplacent change rapidement, et nous sommes impatients de façonner cela ensemble avec Teralytics. »

À propos de Teralytics AG

Teralytics est une entreprise de technologie qui donne un aperçu sans précédent des déplacements des personnes.

Jusqu'à présent, les services de mobilité et les services urbains étaient conçus en se basant sur les hypothèses des entreprises privées et des pouvoirs publics au sujet du déplacement des personnes. Mais ils ne prennent pas en compte les déplacements de l'ensemble de la population. De ce fait, pour beaucoup, la mobilité est limitée. Pas seulement physiquement, mais également sur le plan social et économique. Cela empêche les personnes de réaliser leur plein potentiel. Des services de transport inefficaces peuvent faire la différence entre un emploi raté et une vie de famille compromise.

Teralytics collabore avec les opérateurs des réseaux mobiles afin de répondre à ce défi grâce à l'indicateur de déplacement des personnes le plus fiable : leurs appareils mobiles. C'est l'objet que tout le monde a sur soi en permanence. Les antennes relais recevant leurs signaux ne font pas de différence en fonction du modèle d'appareil ou des applications utilisées. En raison de leur complexité et de leur envergure, les données des réseaux mobiles sont presque impossibles à comprendre et à utiliser. C'est pour cette raison que Teralytics a instauré une nouvelle manière de les traduire en renseignements exploitables. Pour la première fois, Teralytics a livré des données véritablement inclusives concernant les déplacements des personnes. Informations supplémentaires sur https://www.teralytics.net/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/956460/Teralytics_Executive_Team.jpg

