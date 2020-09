Terceira Cúpula das Cidades Criativas da UNESCO em Pequim destaca a criatividade e a inovação

PEQUIM, 20 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Terceira Cúpula das Cidades Criativas da UNESCO é realizada em Pequim nos dias 17 e 18 de setembro de 2020. Com o tema "A criatividade capacita as cidades, a tecnologia cria o futuro", a cúpula é co-organizada pela Organização das Nações Unidas em prol da Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o Ministério da Educação da República Popular da China e o Governo Popular do Município de Pequim e a Comissão Nacional da República Popular da China da UNESCO.

"Pequim, a Cidade do Design da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN), deu um bom exemplo de integração de milhares de anos de história e tecnologia de ponta", comentou a Diretor Geral da UNESCO, Audrey Azoulay, em seu discurso de abertura.

"A cidade funciona como um espaço especial de união, cooperação e inovação. O desenvolvimento da cidade determinará a visão da nossa sociedade no futuro", acrescentou Audrey Azoulay.

Durante a cúpula, a publicação eletrônica da "Resposta das Cidades Criativas da UNESCO à COVID-19" foi lançada globalmente. Ela reúne as melhores práticas das cidades membros da UCCN em todo o mundo, aproveitando o poder da cultura e da criatividade em resposta à COVID-19. A publicação já está disponível em chinês, inglês, francês e a versão em espanhol a ser lançada em breve.

Esta cúpula inclui um fórum principal e três painéis. Intitulado "Criatividade e Inovação: um caminho para as cidades de amanhã," o principal fórum destaca a economia digital e a importância da criatividade e inovação como força motriz para construir uma cidade mais sustentável e resiliente no futuro. Além disso, os três painéis enfatizam três tópicos diferentes sobre Cidades Criativas, Ciência, Tecnologia e Criatividade e também Colaboração Intermunicipal.

Sobre a Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN, na sigla em inglês)

A UCCN foi criada em 2004 para promover a cooperação com e entre cidades que identificaram a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. As 246 cidades que atualmente fazem parte desta rede trabalham juntas com um objetivo comum: colocar a criatividade e os setores culturais no centro de seus planos de desenvolvimento em nível local e cooperar ativamente em nível internacional.

FONTE Beijing Municipal Science and Technology Commission

