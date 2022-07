Terceira edição do Amazon Prime Day no Brasil conta com milhares de ofertas exclusivas para membros Amazon Prime

Além dos descontos, membros Prime contam com frete grátis sem valor mínimo de compra para todo o Brasil.

Todas as categorias estarão com produtos em promoção, incluindo dispositivos Amazon, como Kindle, Echo com Alexa e Fire TV, além de Livros e itens de grandes marcas como Dell, Apple, Omo, KitchenAid, Havaianas, Nivea, Tilibra, Mondial e Brinquedos Estrela.

SÃO PAULO, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Prime Day está de volta com milhões de ofertas em todo o mundo, exclusivas para membros Prime. O evento de compras, que dura 48 horas, começa à meia-noite do dia 12 de julho e oferece promoções em todas as categorias, incluindo Dispositivos Amazon. No Prime Day, os membros Prime terão acesso a promoções exclusivas e o já habitual frete gratuito sem valor mínimo por pedido para todo o Brasil em produtos enviados pela Amazon.

Com ofertas para todos os gostos, o Prime Day 2022 oferece dois dias com 50% em Moda, Bebidas Alcoólicas e Livros, em títulos nacionais e internacionais; até 40% de desconto em Dispositivos Amazon, Casa Inteligente e Beleza; até 35% de desconto em Computadores e Informática, Eletrônicos e Tecnologia e Cozinha; até 30% de desconto em Casa, Alimentos e Bebidas, Bebê, Brinquedos e Jogos, Papelaria e Escritório, Pet Shop, Jardim e Piscina, Automotivo e Instrumentos Musicais; até 25% de desconto em Cuidados Pessoais e da Casa e em Ferramentas e Materiais de Construção; até 20% de descontos em Esportes e Aventura, CD e Vinil e DVD e Blu-ray; além de ofertas em Video Games.

"Os membros Prime merecem o melhor e é exatamente isso que estamos oferecendo a eles – as melhores ofertas e produtos em todas as categorias neste Prime Day", disse Jamil Ghani, vice-presidente da Amazon Prime. "Continuaremos investindo e inovando para trazer ainda mais conveniência, ampla seleção de produtos e entretenimento para que o Prime continue sendo de grande valor para os membros. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis ilimitado e rápido para todo o país em milhões de produtos enviados pela Amazon, sem valor mínimo de compra, e acesso a ofertas exclusivas na Amazon.com.br. Além disso, oferece filmes e séries premiados no Prime Video, acesso ilimitado a centenas de eBooks e revistas com o Prime Reading, mais de dois milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, jogos gratuitos com o Prime Gaming além de uma inscrição (sub) mensal na Twitch", completa Daniel Mazini, Presidente da Amazon no Brasil.

O Prime Day 2022 também é uma oportunidade para consumidores brasileiros contribuírem com pequenos empresários. Na loja especial "Apoie Pequenos Negócios" (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios), clientes poderão conhecer histórias de pequenos e médios empreendedores que participarão do Prime Day e ter acesso a uma seleção de produtos com desconto de PMEs. Além disso, até 21 de julho, 15% das vendas realizadas na loja 'Apoie Pequenos Negócios' serão destinadas a CUFA (Central Única das Favelas).

Durante o Prime Day, a Amazon.com.br apresentará o Prime Day Estúdio, uma ação que sai do digital e traz um estúdio em formato de caixa na fachada do Shopping Center 3, na Avenida Paulista, em São Paulo. Do local, serão transmitidas 2 lives por dia, às 12h30 e às 18h, direto do canal oficial da Amazon.com.br no Youtube, com a presença de influenciadores e convidados. Durante a transmissão, criadores de conteúdo vão compartilhar os produtos em promoção durante o Prime Day e mostrar os benefícios de ser um membro Prime. Além disso, influenciadores vão falar sobre as categorias que são especialistas e vendedores parceiros da Amazon vão contar um pouco de sua história, apresentando produtos em promoção no momento da transmissão. O espaço será aberto ao público das 15h30 às 17h30 nos dias 12 e 13 de julho.

Em momentos de grandes volumes de venda como o Prime Day, a Amazon adiciona colaboradores temporários para apoiar a operação e conseguir entregar o maior número de pacotes em todo o país, dentro do compromisso assumido com os clientes. Nesta edição, a Amazon adicionará aproximadamente 6000 colaboradores temporários, alocados entre os 12 centros de distribuição e 5 estações de entregas por todo o Brasil. Esse reforço ajuda a equilibrar a carga de trabalho entre associados, além de contribuir para um ambiente mais seguro para todos e todas.

Ainda não é assinante Amazon Prime? Qualquer pessoa pode se tornar um membro ou iniciar um teste gratuito de 30 dias em amazon.com.br/prime para participar do Prime Day.

Prévia Prime Day: Compre muito e economize bastante

Os membros Prime podem comprar ofertas em todas as categorias, com novos descontos sendo disponibilizados ao longo do evento. Abaixo está uma prévia dos destaques do Prime Day disponíveis entre 12 e 13 de julho.



Ofertas em Entretenimento Digital

4 meses grátis de Amazon Music Unlimited : Por tempo limitado, os membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis – com 90 milhões de músicas sem anúncios e em HD, além de milhões de episódios de podcasts.

Por tempo limitado, os membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis – com 90 milhões de músicas sem anúncios e em HD, além de milhões de episódios de podcasts. Jogos gratuitos com Prime Gaming : Os membros Prime podem baixar mais de 30 jogos gratuitos.

Os membros Prime podem baixar mais de 30 jogos gratuitos. Kindle Unlimited : Dois meses grátis de Kindle Unlimited para novos assinantes.

: Dois meses grátis de Kindle Unlimited para novos assinantes. Prime Reading : Novos títulos no Prime Reading por tempo limitado.

Novos títulos no Prime Reading por tempo limitado. Prime Video : Membros Prime terão o menor preço do ano para assinar os Canais Prime Video. São 2 meses de assinatura de canais selecionados por R$ 5,90 /mês a partir de 8 de julho, incluindo: Discovery+, Starzplay, MGM, Looke, Adrenalina Pura, Stingray, Reserva Imovision e Love Nature. Além disso, assine Premiere e ganhe 50% de desconto, por R$ 29,90 /mês por 2 meses, a partir de 8 de julho, e aproveite também ao oferta antecipada com até 60% de desconto no aluguel de filmes populares de grandes estúdios como Warner, Paramount, NBCU e Sony, na Loja Prime Video.

Dicas para comprar neste Prime Day

Ofertas com até 6h, 12h, 24h e 48h de duração: Ao longo das 48 horas do Prime Day 2022, os membros Prime no Brasil terão acesso a novas promoções de diferentes tipos e tempo limitado:

"Oferta Uau!": Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item.

Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item. "Oferta Relâmpago": São produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Como na "Oferta Uau!", o consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade.

São produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. na "Oferta Uau!", o consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade. "Oferta Prime Day": Grandes descontos que duram 24 ou 48 horas enquanto durarem os estoques

Amazon App: Com o aplicativo da Amazon Shopping, os clientes podem ativar as notificações e economizar de onde estiver. Além disso, ao longo do Prime Day, cupons de ofertas estarão disponíveis apenas para o app e clientes que realizarem a primeira compra pelo aplicativo recebem R$ 20 de desconto.

Notificações e recomendações personalizadas: Os clientes podem receber avisos no celular quando uma promoção vai ao ar, definindo um alerta de notificação assim que uma oferta do Prime Day corresponder aos itens desejados. Os clientes também poderão receber recomendações personalizadas de ofertas do Prime Day com base em suas pesquisas e compras recentes na Amazon.com.br.

Cupons: Descubra mais maneiras de economizar com cupons da Amazon.com.br. Encontre descontos em itens essenciais do dia a dia, eletrônicos, roupas e muito mais. Basta destacar o cupom, adicionar o produto no carrinho e o desconto será aplicado na finalização da compra. Explore os cupons mais populares em amazon.com.br/lojadecupons.

*O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques. Os benefícios de compras da assinatura Amazon Prime no Brasil (frete gratuito em produtos elegíveis e acesso a ofertas exclusivas) só podem ser usados na Amazon.com.br, não na Amazon.com ou em sites de outros países.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 2 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime.

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com.br/imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

