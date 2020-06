Terceiro ano consecutivo de doação de sistemas de geração de energia fotovoltaica off-grid do Tongwei Group para áreas desabitadas em Qinghai e Tibete

CHENGDU, China, 10 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 5 de junho de 2020, o Tongwei Group, líder do setor fotovoltaico global, doou 30 KW de sistemas de geração de energia fotovoltaica off-grid para áreas inabitadas em Qinghai e Tibete pela terceira vez, entregando energia elétrica limpa à Estação de Proteção Ecológica Aquática da Fonte de Changjiang e suas estações afiliadas, contribuindo continuamente para a proteção do ambiente ecológico da fonte do rio Changjiang.