Termina a final do "Media Challengers" da CGTN, atraindo a geração Z global

BEIJING, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A campanha global de recrutamento da CGTN "The Media Challengers" realizou sua final na terça-feira na cidade de Sanya, localizada na província de Hainan, no sul da China. Ao todo, 24 finalistas, incluindo candidatos remotos no exterior, se reuniram para participar de competições ao vivo e do evento mais importante do concurso: a cerimônia final.