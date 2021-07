A pesca com isca artificial começou na América do Norte e se tornou um esporte competitivo global popular após 40 anos de desenvolvimento. É amado por entusiastas da pesca. Os entusiastas por pesca com isca artificial precisam transportar equipamentos profissionais e barcos de pesca, além de deslocar sobre as montanhas e a água. Portanto, caminhonetes off-road, com reboque e capacidade de carga são indispensáveis para eles. O porta-malas independente e aberto da POER da GWM é perfeito para colocar itens e pode facilmente rebocar um barco de pesca em qualquer lugar. Capaz de ser colocada continuamente em 700 mm de água, a POER da GWM é um produto que os entusiastas por pesca com iscas artificiais consideram. A POER da GWM tem patrocinado o campeonato internacional de isca artificial por dois anos consecutivos. O apoio da marca aos participantes tem sido altamente reconhecido.

Como caminhonete de segurança inteligente de última geração, a POER da GWM adota uma abordagem centrada no usuário e explora diferentes círculos para tornar seu produto um companheiro próximo para todos os cenários. Além da pesca com isca artificial, a POER da GWM também investiu em oito círculos ao ar livre em todo o mundo, incluindo atividades de cross-country, expedições e acampamento, mostrando seu desempenho sólido em todos os cenários e trazendo possibilidades infinitas de estilos de vida diversificados para os usuários globais.

Equipada com três bloqueios do diferencial, modo crawling, função "tank U-turn", sete modos de condução para todos os tipos de terreno e outros dispositivos off-road abrangentes, a POER da GWM superou as condições de estrada precárias com facilidade durante a missão de subida ao Monte Everest. Durante a travessia foram testadas condições de chuva, neve, névoa e outros climas complexos. A POER da GWM cruzou as estradas cobertas de neve e gelo na passagem Kya Wu Lha, a 5.200 metros acima do nível do mar, com 108 curvas no parque nacional do Monte Everest, homenageando o espírito do alpinista. A POER da GWM convidou os famosos comentaristas Ahmed Al Shehri e Hani Daghustani para atravessar oásis, desertos e castelos na Arábia Saudita para destacar sua poderosa capacidade de trafegar, resgatar e poder de carga sob o charme exótico. A POER da GWM, que combina carroçaria robusta, tecnologia inteligente, alta potência e segurança, restabeleceu as várias dimensões da vida com tendas e motocicletas na África do Sul e atrelou as emoções dos usuários por meio da integração de atividades baseadas em cenários e vida. No futuro, a POER da GWM também será totalmente integrada à cultura de caminhonetes da África do Sul por meio de uma série de atividades conjuntas patrocinadas nos círculos de pesca marítima, ciclismo e acampamento.

Desde o seu lançamento, a POER da GWM acumulou dezenas de milhares de usuários e é altamente reconhecida pelo mercado. Ela ganhou o prêmio chileno de "Melhor caminhonete do ano", "O carro do ano" emitido por autoridades de mídia da Austrália e da Nova Zelândia e outros prêmios respeitados na sequência. No futuro, a POER da GWM continuará a otimizar seus produtos, a inovar seus cenários de uso e a criar uma experiência de produto mais moderna para os usuários globais.

