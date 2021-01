Terminando 2020 com impulso, a Yutong Bus está pronta para iniciar 2021 ainda mais forte

Com início em 2021, a Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus, SHA: 600066) iniciou uma campanha de ano novo, promovendo uma visão positiva para as pessoas olharem para o futuro em 2021. A campanha atingiu mais de 43 milhões de cópias e atraiu mais de 17 mil pessoas a se unirem e compartilharem seus desejos, levando todos ao longo das melhores partes de 2020 e revisando as conquistas da Yutong Bus durante esse ano atípico.

O sem precedentes ano de 2020 será definitivamente um momento crucial na história. Enfrentando a pandemia, a Yutong Bus assumiu sua responsabilidade social nesta luta global e não economizou esforços para realizar a ação de doação em todo o mundo. Desde o início da pandemia, a Yutong Bus enviou materiais resistentes a epidemias, juntamente com sua experiência integrada de prevenção da epidemia para 85 países na Ásia, Europa, América, África e Oriente Médio, beneficiando mais de 10 milhões de pessoas e fortalecendo os laços internacionais.

Como representante das empresas chinesas, a Yutong Bus também continuou seu progresso no campo da tecnologia inteligente, enfrentando o desafio com inovação. A empresa lançou o WITGO – a solução de mobilidade inteligente habilitada para 5G que atualiza o sistema de transporte com big data, computação em nuvem e IoT. A Yutong Bus desafiou com sucesso o recorde mundial do Guinness por dirigir um ônibus elétrico em altitude mais alta no Monte Everest. A empresa também organizou seminários industriais para promover a transformação inteligente.

Enquanto a indústria estava em crise, a Yutong Bus manteve uma presença global de crescimento rápido e ganhou a admiração de clientes em todo o mundo - 760 unidades foram entregues ao Cazaquistão, 130 unidades ao México como o maior pedido mundial de trólebus de dupla energia, 102 unidades para a Noruega como o maior pedido de ônibus elétricos na Europa e um pedido no valor de 1,8 bilhão de 1.002 unidades para o Catar, incluindo 741 ônibus elétricos como o maior pedido de ônibus elétricos do mundo.

Com produtos de alta qualidade, soluções integradas e serviços abrangentes, a Yutong Bus sempre se dedica a oferecer uma melhor experiência de transporte público para pessoas em todo o mundo. Aderindo ao valor da marca "better bus better life", o foco da Yutong Bus nunca se limitou ao produto do ônibus, mas sim ao compromisso de criar em conjunto um setor de transporte público mais verde, mais inteligente e mais eficiente no futuro.

Clique para obter mais momentos de destaque da Yutong Bus em 2020: https://www.youtube.com/watch?v=Y3MLuzoixxk

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Y3MLuzoixxk

FONTE Yutong Bus

