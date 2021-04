Terminou o 4º Fórum Ethnosport

S. Ex.ª Tayyip Erdogan, presidente da República da Turquia, participou do fórum por uma mensagem de vídeo. O fórum também recebeu S. Ex.ª Bakary Y. Badije, ministro da juventude e dos esportes de Gâmbia; S. Ex.ª Salah bin Ghanem Al Ali, ministro da cultura e dos esportes do Catar; S. Ex.ª Mossa Ag Attaher, ministro da juventude e dos esportes de Mali; S. Ex.ª Vanja Udovicic, ministra da juventude e dos esportes da Sérvia; S. Ex.ª Hamza Said Hamza, ministro da juventude e dos esportes da Somália; e S. Ex.ª Mehmet Kasapoglu, ministro da juventude e dos esportes da Turquia. Além disso, a Sra. Maimunah Mohd Sharif, secretária-geral assistente da ONU, participou com conexão ao vivo, e S. Ex.ª Anna Krupka, secretária de estado de esportes e turismo da Polônia, e a Sra. Gabriela Ramos, diretora assistente de Ciências Sociais e Humanas da UNESCO, contribuíram com mensagens de vídeo.

Sr. Necmeddin Bilal Erdogan, presidente da WEC: "Revitalizar os esportes tradicionais oferece a oportunidade de melhorar as sociedades"

Enfatizando que "revitalizar os esportes tradicionais" oferece a oportunidade de melhorar as sociedades, o Sr. Erdogan, presidente da WEC, disse: "Nosso propósito é preservar e popularizar os esportes tradicionais no mundo todo. O renascimento do ethnosports é um esforço significativo para os jovens por um futuro mais brilhante. Nesse aspecto, o Fórum Ethnosport oferece a oportunidade de dar passos firmes."

A "Declaração Ministerial Conjunta" foi assinada

Necmeddin Bilal Erdogan, presidente da WEC, e os ministros da Gâmbia, Catar e Sérvia assinaram uma declaração conjunta para o desenvolvimento dos esportes tradicionais.

A pegada de carbono do fórum foi definida como zero

A WEC definiu a pegada de carbono como zero no 4o Fórum Ethnosport com a visão de respeitar a natureza e o meio ambiente.

