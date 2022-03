Terra Drone recueille 70 millions de dollars en financement de série B pour accélérer la croissance et l'adoption à l'échelle mondiale de solutions de gestion du trafic aérien des aéronefs sans pilote (UTM) et de mobilité aérienne urbaine (UAM)

TOKYO, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- La société Terra Drone Corporation, spécialisée dans la technologie des drones et de la mobilité aérienne urbaine (UAM), a annoncé aujourd'hui avoir levé 70 millions de dollars (8 milliards de yens japonais) en financement de série B avec des investissements de Mitsui & Co., Ltd, SBI Investment Co., Ltd, Tokyu Land Corporation, Kyushu Electric Power T&D, et Seika Corporation. Ce cycle a également vu le financement de la Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), un fonds d'infrastructure public-privé du ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT), à la nouvelle coentreprise, ainsi que la participation de l'investisseur existant Venture Lab Investment.

« Notre espace aérien va devenir plus encombré que jamais mais la plupart des entreprises aujourd'hui se concentrent uniquement sur le développement du matériel », a déclaré Toru Tokushige, fondateur et PDG de Terra Drone. « Il y a un besoin urgent d'une solution mondiale de gestion du trafic aérien pour permettre une exploitation sûre et efficace des drones et des UAM, et Terra Drone a pour objectif d'être le principal acteur de la construction d'une infrastructure numérique dans le ciel. »

À cette fin, Terra Drone travaille avec la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pour coordonner la gestion des vols des aéronefs avec ou sans équipage.

Pendant ce temps, dans le domaine de l'inspection par drone, le groupe néerlandais Terra Inspectioneering travaille pour des entreprises de production et de traitement du pétrole et du gaz telles que Shell, BASF et Bunge. En Asie du Sud-Est, Terra Drone offre des services d'enquête, d'inspection et de surveillance par le biais de la société Terra Drone Indonesia, dont les clients comprennent Chevron, ConocoPhillips et AECOM.

La société améliore davantage la sécurité et l'efficacité dans de nombreuses autres industries en mettant en œuvre des solutions basées sur les drones dans le monde entier.

« L'accent mis sur l'augmentation des revenus récurrents par la vente de matériel de qualité et de logiciels basés sur le cloud tels que Terra LiDAR, la fourniture de solutions spécialisées telles que les mesures d'épaisseur par ultrasons (UT) et les essais non destructifs (NDT) à l'aide de drones par le biais de Terra Inspectioneering, et la consolidation stratégique des activités à l'étranger nous ont bien positionnés pour réussir. Grâce à ce dernier tour de financement, nous serons en mesure d'intensifier nos activités et d'innover plus rapidement », a déclaré M. Tokushige.

Terra Drone poursuivra donc son engagement de « faire évoluer le monde depuis le ciel ».

À propos de Terra Drone

Fondée en 2016, Terra Drone est une entreprise de technologie de drone et de mobilité aérienne urbaine (UAM) de premier plan qui fournit du matériel de drone et des logiciels basés sur le cloud pour des enquêtes et inspections, tels que Terra Lidar et la mesure d'épaisseur par contrôle non destructif par ultrasons. De plus, dans le domaine de l'UTM pour les drones et les UAM, nous avons effectué un transfert de technologie partiel de la JAXA au Japon.

Nous sommes le plus grand fournisseur mondial de solutions de drones industriels, avec des bureaux dans tout le Japon, y compris son siège social à Tokyo, et des bureaux à l'étranger principalement en Europe et en Asie du Sud-Est. Nous avons été classés n° 1 dans le monde dans le « Drone Services Companies Worldwide Ranking 2020 » par Drone Industry Insights, une organisation mondiale d'études de marché sur les drones, pendant deux années consécutives et nous avons levé un financement de série B en mars 2022, portant le financement total à 83 millions de dollars.

