TerraCom отчиталась о годовых показателях продаж

КЛЕРМОНТ (CLERMONT), Квинсленд, September 2, 2018 /PRNewswire/ --

Компания TerraCom Limited («TerraCom» или «компания») (ASX: TER)сегодня отчиталась о рекордном показателе продаж на уровне 141,1 млн. долл. США и EBITDA в 28,6 млн. долл. США за полный финансовый год, завершившийся 30 июня 2018 года. Эти показатели подтверждают значительный операционный оборот угольной шахты «Блэр Атол» в центральной части Квинсленда.

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Комментируя заметный прогресс, достигнутый в 2018-м финансовом году, глава правления Terracom г-н Вэл Кинг отметил, что компания имеет все шансы уже в 2019 году продемонстрировать чистый операционный доход на уровне до 100 млн. долл. США.

Основные аспекты:

Показатель продаж угледобывающего бизнеса составил 141,1 млн. долл. США

EBITDA достиг 28,6 млн. долл. США

Чистый операционный поток денежных средств составил 34,3 млн. долл. США

Чистые потери были на уровне 19,1 млн. долл. США

1,9 млн. тонн угля были получены с шахт «Блэр Атол» и «Баруун Нойон Уул» в Монголии

Подтверждённые Объединённым комитетом по запасам руды запасы угля на шахте «Блэр Атол» были увеличены до 18 млн. тонн, а резерв составляет 44 млн. тонн

Начато строительство подъездной железнодорожной ветки, соединяющей «Блэр Атол» с магистралью «Гунилла»

По словам г-на Кинга, эксплуатационные показатели «Блэр Атол» подтвердили правильность принятого компанией решения возобновить работы на ранее крупнейшей в Австралии шахте по добыче теплового угля, приобретённой ею у фирмы Rio Tinto в начале 2017 года.

«Мы рады наблюдать впечатляющий прогресс, достигнутый за столь короткий период. За прошедший год нам удалось достичь целого ряда важных вех, - отметил г-н Кинг. -

Мы каждый квартал наращивали объёмы добычи в «Блэр Атол» и продолжаем вести с ключевыми партнёрами в Японии и Корее переговоры по вопросам заключения долгосрочных договоров поставок».

«Нам удалось извлечь заметную выгоду из роста спроса на угольные ресурсы в Юго-Восточной Азии, а устоявшаяся репутация «Блэр Атол» как производителя высококачественного теплового угля обеспечит нам новые контракты с заказчиками уже в этом году.

«Чистый показатель потерь за прошедший год отражает наши долговые обязательства, и совет директоров компании придаёт приоритетное значение полноценному рефинансированию нашего портфеля займов на 180 млн. долл. США, дабы воспользоваться преимуществами того факта, что на сегодняшний день

мы добываем уголь с маржей в 51 долл. США на тонну».

Кроме того, реализуемый компанией проект по восстановлению одной из крупнейших шахт, - «Блэр Атол», - продвигается с опережением графика, что дало предприятию возможность сократить финансовые гарантии перед правительством Квинсленда с 80 млн. долл. США до 72 млн. долл. США.

Ещё одной важной вехой стало завершение строительства железнодорожной ветки к «Блэр Атол», позволяющей шахте осуществлять прямые поставки на магистральную линию «Гунилла», по которой уголь транспортируется в порт Далримпл. Результатом стало сокращение производственных расходов приблизительно на 20 долл. США на тонну.

В Монголии компания ежеквартально наращивала объёмы добычи коксующегося угля и оптимизировала маржу.

О КОМПАНИИ TERRACOM - terracomresources.com

Компания TerraCom ввела в эксплуатацию угольную шахту «Баруун Нойон Уул» (BNU) в южной части монгольской пустыни Гоби. Экспортные отгрузки по 5,5-летнему контракту на поставки начаты в соответствии с графиком. Основная цель предприятия - стать одним из крупнейших производителей высококачественного коксующегося угля в Монголии и предоставить исключительные преимущества своим клиентам в сталеплавильной отрасли.

В мае 2017 года TerraCom завершила процесс приобретения угольной шахты «Блэр Атол». По условиям этой сделки предприятие получило лизинговые права на шахту, сопутствующие лицензии, земельный участок, расположенные на нём объекты инфраструктуры, действующие контракты, а также всё добывающее оборудование, включая драглайн, что позволит TerraCoin реализовать предварительный график добычи и постепенно восстановить ресурс рудника.

Приобретение угольной шахты «Блэр Атол» является важным шагом для TerraCom и обеспечивает компании следующие преимущества:

постепенное восстановление одной из старейших угольных шахт Квинсленда;

Возобновление добычи угля и экспорта продукции шахты «Блэр Атол» с предоставлением экономике региона, штата и государства в целом возможностей для активизации экономической активности, созданием рабочих мест, осуществлением лицензионных и налоговых отчислений; и

Прогнозируемый положительный денежный поток посредством повышения операционной эффективности и сокращения верхних структур.

TerraCom уже завершила восстановительные работы на 50 гектарах земли, одновременно возобновив добычу на шахте. По предварительным подсчётам, под управлением нового владельца шахта будет приносить около 2 млн. т угля в год на протяжении 9 лет с дальнейшим прогрессивным восстановлением потенциала.

Кроме того, в планы TerraCom входит долгосрочное освоение других запасов и реализацию двух проектов в австралийском Квинсленде - масштабной добычи теплового угля в Верхней Галилее и высокоэнергетичного первичного теплового угля в Спрингшуре.

Дополнительную информацию, а также подробные сведения о производственных прогнозах для «Блэр Атол» см. в заявлении ASX от 13 февраля 2018 года. Существенные предположения, лежащие в основе целевых производственных показателей для «Блэр Атол», описанных в упомянутом заявлении, действительно при отсутствии значительных изменений.

Контактная информация для представителей СМИ:

Nathan Boom - Number: +61-7-4983-2038 - Email: info@terracomresources.com