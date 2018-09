TerraCom enregistre un chiffre d'affaires annuel record

CLERMONT, Queensland, September 2, 2018 /PRNewswire/ --

TerraCom Limited (« TerraCom » ou « la Société ») (ASX: TER) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires record de 141,1 millions de dollars et un EBITDA de 28,6 millions de dollars pour l'exercice clos le 30 juin 2018. Ces chiffres renforcent le redressement significatif qu'a connu l'exploitation de la mine de charbon Blair Athol dans le centre du Queensland.

S'exprimant sur les progrès très notables réalisés au cours de l'exercice 2018, le président de TerraCom, M. Wal King, a déclaré que la Société était en bonne voie de réaliser un bénéfice net d'exploitation pouvant se chiffrer à 100 millions de dollars pendant l'exercice 2019.

Voici les éléments marquants :

La production de charbon a généré des ventes de 141,1 millions de dollars

L'EBITDA s'élève à 28,6 millions de dollars

Les flux de trésorerie nets liés à l'exploitation se chiffrent à 34,3 millions de dollars

La perte nette se chiffre à 19,1 millions de dollars

1,9 million de tonnes sont produites par les mines de Blair Athol et de Baruun Noyon Uul, en Mongolie

et de Baruun Noyon Uul, en Mongolie Les réserves (1) JORC (Joint Ore Reserves Committee) de la mine Blair Athol passent à 18 millions de tonnes avec des ressources de 44 millions de tonnes

JORC (Joint Ore Reserves Committee) de la mine passent à 18 millions de tonnes avec des ressources de 44 millions de tonnes Un embranchement ferroviaire reliant Blair Athol à la ligne ferroviaire principale de la mine Goonyella est mis en service

M. King a déclaré que la performance de Blair Athol justifiait la décision de la Société de remettre en service ce qui était autrefois le plus grand projet de charbon thermique d'Australie, après en avoir conclu le rachat au groupe Rio Tinto début 2017.

« Il est agréable d'avoir réalisé des progrès de cet ordre en si peu de temps et nous avons franchi plusieurs étapes clés au cours de l'année », a déclaré M. King.

« Nous avons augmenté la production de charbon à Blair Athol chaque trimestre et nous continuons à négocier des contrats de vente à long terme avec plusieurs clients clés au Japon et en Corée.

« Nous avons bénéficié de la demande croissante en Asie du Sud-Est et la réputation de longue date de Blair Athol pour la production de charbon thermique de grande qualité nous permettra de conclure des contrats avec de nouveaux clients cette année.

« Notre perte nette pour l'exercice reflète nos obligations au titre de la dette et le Conseil accorde la priorité au refinancement intégral de notre portefeuille de dette de 180 millions de dollars afin de tirer parti du fait que nous produisons désormais du charbon en dégageant une marge de 51 dollars par tonne.

La Société est également en avance sur le calendrier quant à l'un des plus importants projets de remise en état de la mine Blair Athol et elle a été en mesure de réduire les garanties financières de remise en état du gouvernement du Queensland de 80 millions de dollars à 72 millions de dollars.

Une autre étape importante a été l'achèvement de l'embranchement ferroviaire de Blair Athol qui permet à la mine d'alimenter directement la ligne ferroviaire principale de Goonyella qui transporte le charbon jusqu'au port de Dalrymple, ce qui réduit les coûts de production d'environ 20 dollars par tonne.

En Mongolie, la Société a également augmenté la production de charbon à coke chaque trimestre et elle a amélioré ses marges.

À PROPOS DE TERRACOM - terracomresources.com

TerraCom a entièrement mis en service la mine de charbon à coke Baruun Noyon Uul (BNU) dans le sud du désert de Gobi en Mongolie. Les exportations dans le cadre d'un accord d'écoulement de 5 ans et demi ont commencé comme prévu. L'entreprise vise à devenir l'un des producteurs de charbon à coke les plus importants et de la meilleure qualité en Mongolie, en offrant une valeur exceptionnelle à ses clients producteurs d'acier.

TerraCom a conclu l'acquisition de la mine de charbon Blair Athol en mai 2017. L'acquisition comprenait le bail minier, les licences connexes, le terrain, l'infrastructure du site, les contrats actifs, ainsi que tous les équipements et usines miniers, dont une dragline, pour honorer le calendrier de production prévu par TerraCom et assurer une remise en état progressive.

L'acquisition de la mine de charbon Blair Athol est une étape importante pour TerraCom, et elle lui apporte les avantages suivants :

La remise en état progressive de l'une des plus anciennes mines de charbon du Queensland ;

La reprise de l'extraction du charbon et des ventes à l'exportation de la mine de charbon Blair Athol , ce qui permet aux économies locales, étatiques et fédérales d'accroître l'activité économique, l'emploi, les redevances et la fiscalité et ;

, ce qui permet aux économies locales, étatiques et fédérales d'accroître l'activité économique, l'emploi, les redevances et la fiscalité et ; La prévision de flux de trésorerie positifs grâce à une structure de frais généraux peu élevés et à l'efficacité opérationnelle.

TerraCom a terminé la remise en état de plus de 50 hectares du site tout en relançant la production de la mine. L'opération, qui s'est effectuée sous la houlette de TerraCom, devrait délivrer environ 2 millions de tonnes par an sur une période de 9 ans(1) et continuer la remise en état progressive en cours.

Par ailleurs, TerraCom a des plans d'exploration à long terme et a l'intention de développer deux projets dans le Queensland, en Australie : le grand projet de charbon thermique dans le nord de la région de Galilée et le précieux projet Springsure de charbon thermique qui est source de grande énergie.

(1) Voir l'annonce de l'ASX (principale bourse australienne) du 13 février 2018 pour obtenir plus d'informations et de précisions sur les prévisions de production de Blair Athol. Les hypothèses importantes qui étayent l'objectif de production de Blair Athol dans cette annonce de l'ASX continuent de s'appliquer et n'ont pas connu de changement notable.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter Nathan Boom, +61-7-4983-2038, info@terracomresources.com