Terran Biosciences annonce l'acquisition d'un portefeuille de nouvelles thérapies axées sur le SNC de Concert Pharmaceuticals

NEW YORK, 12 mars 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences (« Terran »), une société de plateforme biotechnologique dédiée au développement de thérapies transformationnelles pour les maladies neurologiques et psychiatriques, a conclu un accord avec Concert Pharmaceuticals (« Concert ») pour acquérir un portefeuille de thérapies axées sur le système nerveux central (SNC) de Concert ainsi que les droits connexes de propriété intellectuelle.

Ces composés deutérisés représentent la prochaine génération de thérapies qui s'appliquent à plusieurs troubles psychiatriques et neurologiques. Terran prévoit d'accélérer rapidement le développement de ces composés en tant que compléments importants d'un pipeline croissant de thérapies et de technologies à un stade précoce et à un stade avancé dans les domaines concernant le SNC.

« L'objectif de Terran est de devenir un leader de l'industrie en neuropsychiatrie en proposant une série de solutions aux patients atteints de maladies psychiatriques et neurologiques, et qui n'ont jamais eu par le passé beaucoup d'options thérapeutiques, quand ils en ont eu. Avec cette acquisition de Concert, nous nous rapprochons encore davantage de notre objectif », a déclaré le Dr Sam Clark, directeur général de Terran.

Ces nouvelles entités chimiques sont couvertes par les demandes de brevet sur la composition de matières. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

À propos de Terran Biosciences, Inc.

Terran est une société de biotechnologie qui développe un portefeuille de produits thérapeutiques et de technologies pour les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. Soutenue par un certain nombre d'investisseurs dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie, Terran a mis en place une plateforme de développement de médicaments axée sur le SNC et basée sur la technologie, et fait progresser rapidement un certain nombre d'actifs en phase avancée de développement, dont de nouvelles thérapies psychédéliques.

