Terran Biosciences annonce un accord de licence avec l'Université Columbia pour des droits exclusifs à l'échelle mondiale sur une plateforme logicielle brevetée axée sur les biomarqueurs du SNC

NEW YORK, 17 mars 2022 /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. (« Terran »), une société de plateforme biotechnologique dédiée au développement de thérapies transformationnelles pour les maladies neurologiques et psychiatriques, a conclu un accord avec l'Université Columbia (« Columbia ») et la Research Foundation for Mental Hygiene (la « RFMH »), pour obtenir les droits exclusifs mondiaux de développement et de commercialisation de la plateforme logicielle brevetée de biomarqueurs du SNC et du portefeuille de brevets de Columbia.

Les algorithmes de base ont initialement été mis au point par une équipe de médecins, de neuroscientifiques et d'ingénieurs logiciels de Columbia. Les travaux ont été dirigés par Guillermo Horga, M.D., Ph. D, et Clifford Cassidy, Ph. D. Cette nouvelle technologie a déjà démontré des applications cliniques prometteuses dans le cadre de plusieurs études portant sur un certain nombre d'indicateurs, notamment la schizophrénie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la dépression majeure, la toxicomanie et le trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Au-delà de ces données, Terran poursuit le développement des algorithmes en les incorporant dans la plateforme basée dans le Cloud de Terran (logiciel en tant que dispositif médical [SaMD]). Terran parraine également d'autres études de recherche clinique à la RFMH et à Columbia, et élargit les ensembles de données, les indications d'intérêt et le portefeuille de brevets. Terran vise à présenter cette plateforme pour aider à offrir des solutions non invasives et rentables aux patients souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques.

Le Dr Sam Clark, président directeur général de Terran, a déclaré : « L'équipe de Columbia et de la RFMH a fait un travail incroyable pour créer cette plateforme logicielle afin d'aider à résoudre des questions très difficiles entourant l'identification et la mesure des biomarqueurs cérébraux clés en neuropsychiatrie. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette collaboration en matière de recherche afin de faire progresser ces travaux et d'élargir l'accès à cette technologie puissante. »

Le Dr Guillermo Horga, professeur agrégé de psychiatrie clinique au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l'Université Columbia, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis de poursuivre la collaboration avec l'équipe de Terran afin de pousser ce travail encore plus loin et d'explorer ses capacités dans un certain nombre d'états et d'applications de différentes maladies. »

À propos de Terran Biosciences, Inc.

Terran est une société de biotechnologie qui développe un portefeuille de produits thérapeutiques et de technologies pour les patients atteints de maladies neurologiques et psychiatriques. Soutenue par un certain nombre d'investisseurs dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie, Terran a mis en place une plateforme de développement de médicaments axée sur le SNC et basée sur la technologie, et fait progresser rapidement un certain nombre d'actifs en phase avancée de développement, dont de nouvelles thérapies psychédéliques.

