Terran Biosciences anuncia acordo de licenciamento com Sanofi para dois ativos do pipeline de SNC em estágio avançado

A Terran avançará no desenvolvimento de dois tratamentos de SNC de Fase 3 da Sanofi

A transação inclui direitos mundiais exclusivos de desenvolvimento e comercialização em todas as áreas de uso

NOVA YORK, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Terran Biosciences, Inc. ("Terran"), uma empresa de plataformas de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de tratamentos transformadores para doenças neurológicas e psiquiátricas, firmou um acordo com a Sanofi S.A. ("Sanofi") para obter os direitos mundiais exclusivos de desenvolvimento e comercialização de dois ativos do pipeline de SNC em estágio avançado.

Esses tratamentos geraram quatro solicitações de novo medicamento experimental (IND) e mais de 104 estudos clínicos envolvendo mais de 15 mil participantes em uma série de indicações de SNC.

A Terran pretende avançar rapidamente no desenvolvimento desses ativos para indicações neurológicas e psiquiátricas, que incluem várias novas aplicações nos casos em que há uma grande necessidade médica não atendida. Essa transação representa o próximo estágio crucial para o desenvolvimento desses ativos promissores.

O acordo incluiu um pagamento antecipado, além de parcelas e royalties habituais com base no sucesso. Os termos financeiros específicos da transação não foram divulgados.

"Somos gratos à equipe da Sanofi por nos confiar a continuidade do desenvolvimento desses tratamentos em estágio avançado, que acreditamos ter o potencial de transformar o paradigma da neuropsiquiatria", afirmou o Dr. Sam Clark, fundador e CEO da Terran.

Sobre a Terran Biosciences, Inc.

A Terran é uma empresa de plataformas de biotecnologia que desenvolve um portfólio de tratamentos e tecnologias para pacientes portadores de doenças neurológicas e psiquiátricas. Com o respaldo de uma série de investidores em ciências da vida e tecnologia, a Terran criou uma plataforma de desenvolvimento de medicamentos baseada em tecnologia e com foco no SNC e está progredindo rapidamente no número de ativos em estágio avançado, que incluem novos tratamentos baseados em substâncias psicodélicas.

FONTE Terran Biosciences, Inc.

