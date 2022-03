Terran Biosciences anuncia aquisição de um portfólio de novos tratamentos para o SNC da Concert Pharmaceuticals

NOVA YORK, 11 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Terran Biosciences ("Terran"), uma empresa de plataforma de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de tratamentos transformadores para doenças neurológicas e psiquiátricas, firmou um acordo com a Concert Pharmaceuticals ("Concert") para adquirir um portfólio de tratamentos para o SNC e propriedades intelectuais correspondentes da empresa.

Esses compostos deuterados representam tratamentos de última geração com aplicações em várias doenças psiquiátricas e neurológicas diferentes. A Terran planeja acelerar rapidamente o desenvolvimento desses compostos como complementos importantes de um pipeline crescente de tratamentos e tecnologias em estágio inicial e avançado na área do SNC.

"O objetivo da Terran é ser líder do setor em neuropsiquiatria, oferecendo um conjunto de soluções para pacientes que sofrem dessas doenças e que historicamente não tiveram muitas, se alguma, opções de tratamento. Com essa aquisição da Concert, estamos ainda mais perto do nosso objetivo", afirmou o Dr. Sam Clark, CEO da Terran.

Essas novas entidades químicas são cobertas pela composição de pedidos de patente de matéria. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Sobre a Terran Biosciences, Inc.

A Terran é uma empresa de plataforma de biotecnologia que desenvolve um portfólio de terapias e tecnologias para pacientes portadores de doenças neurológicas e psiquiátricas. Com o respaldo de uma série de investidores em ciências da vida e tecnologia, a Terran construiu uma plataforma de desenvolvimento de medicamentos baseada em tecnologia e com foco no SNC e está avançando rapidamente no número de ativos em estágio avançado, que incluem novos tratamentos psicodélicos.

