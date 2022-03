Terran Biosciences e Universidade de Maryland, Baltimore anunciam acordo de licenciamento exclusivo para um portfólio de patentes e dados que suportam a inovação no setor de terapias psicodélicas

NOVA YORK, 8 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Terran Biosciences, Inc. ("Terran") firmou um acordo com a Universidade de Maryland, Baltimore ("UMB") para uma licença exclusiva mundial para desenvolver e comercializar um portfólio de patentes e dados da UMB em suporte a uma nova abordagem para o tratamento de doenças neurológicas e psicológicas com terapia psicodélica.

Com esta transação, a Terran expande ainda mais seu amplo pipeline de terapias e tecnologias promissoras em estágio clínico para o SNC (sistema nervoso central). Essa propriedade intelectual juntamente com os dados também complementarão o portfólio atual de mais de 150 patentes da Terran que englobam novos compostos e aplicações no setor de terapia psicodélica.

"Na UMB, não poderíamos estar mais entusiasmados com essas descobertas, que são algumas das mais inovadoras que já vimos na área de medicina psicodélica", disse o Dr. Sam Clark, CEO da Terran. Ele complementou: "Esses dados representam um grande avanço na compreensão de como os psicodélicos agem sobre o cérebro. Esperamos desenvolver esses ativos para ajudar pacientes que sofrem de doenças neuropsiquiátricas devastadoras."

Sobre a Terran Biosciences, Inc.

A Terran é uma empresa de plataforma de biotecnologia que desenvolve um portfólio de terapias e tecnologias para pacientes portadores de doenças neurológicas e psicológicas. Com o respaldo de uma série de investidores em ciências da vida e tecnologia, a Terran construiu uma plataforma de desenvolvimento de medicamentos habilitada por tecnologia e com foco no SNC e está avançando rapidamente no número de ativos em estágio avançado, que incluem novas terapias psicodélicas.

