Terran Biosciences и Blumentech S.L. объявили о приобретении портфеля патентов Жорди Рибы

Terran Biosciences и Blumentech S.L. объявили о приобретении портфеля патентов на революционные открытия известного исследователя в области психоделических средств д-ра Жорди Рибы

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Биотехнологическая платформенная компания Terran Biosciences, которая специализируется на разработке качественно новых средств для лечения неврологических и психиатрических заболеваний, заключила соглашение с компанией Blumentech S.L. о приобретении всего принадлежащего ей патентного портфеля и относящихся к нему данных, включая ряд революционных открытий, которые сделал д-р Жорди Риба Серрано (Jordi Riba Serrano), известный этнофармаколог и первопроходец в изучении психоделических препаратов.

Д-р Риба широко известен своей новаторской работой в этой сфере, он первым провел в 1999 г. плацебо-контролируемое исследование аяуаски и опубликовал много работ о способности молекулы диметилтриптамина (DMT) вызывать нейрогенез. Его исследования продемонстрировали новые способы сохранения терапевтического и нейрогенного эффекта психоделических препаратов наряду со снижением числа потенциальных побочных эффектов и новыми возможностями для их применения в гораздо более широкой популяции пациентов.

В 2017 г., будучи старшим исследователем в Институте биомедицинских исследований Святого Павла в Барселоне, д-р Риба основал в качестве дочернего предприятия компанию Blumentech для развития своих исследований и дальнейшего изучения этих новых возможностей и способов применения психоделических средств. В том же году он, вместе с Илоном Маском и Камалой Харрис, вошел в публикуемый журналом Rolling Stone список «25 деятелей, определяющих будущее», — визионеров, которые «изменяют (и, возможно, спасают) мир каждой своей блестящей идеей».

После кончины д-ра Рибы в 2020 г. его работу продолжил его сын Марк Риба (Marc Riba), который стал директором компании Blumentech. «Моя цель — сохранить наследие моего отца. Его видение состояло в том, чтобы использовать свои исследования для поиска решений для миллионов людей, страдающих психическими и неврологическими заболеваниями, — заявил Марк. — Благодаря замечательной команде компании Blumentech, возглавляемой Жерардом де Лукасом (Gerard de Lucas), мы смогли сохранить и расширить интеллектуальную собственность моего отца. Теперь мы рады сотрудничеству с компанией Terran и знаем, что она сможет обеспечить продолжение его важной работы и вывести его видение на новый уровень. На нас произвели большое впечатление ее сотрудники, интеллектуальная собственность, портфель и инновационный подход в этой сфере, и мы уверены, что компания будет успешно предоставлять новые терапевтические средства нуждающимся в них пациентам».

Патенты компании Blumentech являются еще одним дополнением к быстро растущему портфелю интеллектуальной собственности компании Terran, насчитывающему более 150 патентных заявок на психоделические препараты, включая активный при приеме внутрь препарат DMT компании Terran, ставший результатом осуществляемой ею эффективной медико-химической программы по открытию новых лекарственных средств.

Генеральный директор компании Terran д-р Сэм Кларк (Sam Clark) сказал: «Для нас большая честь сотрудничать с компанией Blumentech в максимально быстром развитии этих активов. Д-р Риба действительно открыл путь к исследованиям в этой области, и мы надеемся, что также сможем открыть новые возможности для пациентов благодаря этим инновационным подходам».

Эта сделка также включала в себя исследовательские данные и патентные права, переданные и предоставленные на основании лицензий рядом научных учреждений в Испании, включая Исследовательский институт Больницы Святого Креста и Святого Павла (Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau), Мадридский автономный университет (Universidad Autónoma de Madrid), Высший совет по научным исследованиям (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas M.P.) и Центр сетевых биомедицинских исследований (Centro de Investigación Biomédica en Red).

Информация о компании Terran Biosciences, Inc.

Terran — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой ассортимента лекарственных средств и технологий для пациентов с неврологическими и психиатрическими заболеваниями. При поддержке ряда инвесторов в медико-биологическую и технологическую сферы компания Terran создала платформу с технологической основой для разработки лекарственных средств, ориентированную на заболевания ЦНС, и быстро увеличивает число средств, находящихся на поздних стадиях разработки, включая новейшие психоделические препараты.

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