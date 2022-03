Terran Biosciences informuje o zawarciu z Uniwersytetem Kolumbia umowy licencyjnej na wyłączne ogólnoświatowe prawa do platformy z autorskim oprogramowaniem do oznaczania biomarkerów OUN

NOWY JORK, 16 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. („Terran"), spółka zarządzająca platformą biochemiczną zajmująca się opracowywaniem leków i technologii transformacyjnych stosowanych w leczeniu chorób neurologicznych i psychiatrycznych, zawarła z Uniwersytetem Kolumbia („Kolumbia") oraz Fundacją Badań nad Zdrowiem i Higieną Psychiczną (ang. Research Foundation for Mental Hygiene, „RFMH"), umowę o uzyskanie wyłącznych ogólnoświatowych praw do skomercjalizowania autorskiej platformy Uniwersytetu Kolumbia do oznaczania biomarkerów i opracowania dokumentacji patentowej.

Algorytmy wejściowe opracował kierowany przez dr. n. med. Guillermo Horgę i dr. Clifforda Cassidy zespół Uniwersytetu Kolumbia składający się z lekarzy, neurofizjologów i programistów. Szereg badań przeprowadzonych na grupie osób cierpiących z powodu schizofrenii, choroby Parkinsona, Alzheimera, zaawansowanej depresji, uzależnienia od leków i zespół stresu pourazowego wykazały obiecujące możliwości wykorzystania tej nowatorskiej technologii w praktyce klinicznej.

W nawiązaniu do przeprowadzonych badań spółka Terran obecnie zajmuje się tworzeniem algorytmów, które można byłoby wprowadzić do zarządzanej przez spółkę Terran platformy w chmurze zawierającej oprogramowanie medyczne (SaMD). Spółka Terran jest również sponsorem badań uzupełniających prowadzonych przez Fundację i Uniwersytet Kolumbia, rozszerza zbiory danych, wykaz wskazań do stosowania tych terapii i technologii oraz opracowuje dokumentację patentową. Spółka Terran zamierza rozbudować platformę tak, aby pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych można było poddać niedrogim i nieinwazyjnym terapiom.

Dr Sam Clark, dyrektor generalny spółki Terran, powiedział - „Zespół Uniwersytetu Kolumbia i Fundacji RFMH wykonał nieprawdopodobną pracę, aby zbudować tę platformę z oprogramowaniem, która pozwoli udzielić odpowiedzi na niezwykle złożone pytania dotyczące diagnozowania i pomiaru kluczowych, wykorzystywanych w neuropsychiatrii, biomarkerów aktywności mózgu. Planujemy kontynuowanie naszej współpracy badawczej, rozszerzenie naszych prac i dostępu do tej potężnej technologii".

Dr Guillermo Horga, profesor nadzwyczajny Wydziału Psychiatrii Klinicznej Kolegium Lekarzy i Chirurgów Vagelos przy Uniwersytecie Kolumbia, powiedział: „Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z zespołem spółki Terran, rozszerzać nasze działania i eksplorować nowe możliwości wykorzystania owoców naszych dążeń w szerokim spektrum stanów chorobowych i zastosowań".

Terran Biosciences, Inc.

Terran jest firmą biotechnologiczną, która rozwija ofertę terapii i technologii skierowanych do pacjentów z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi. Dzięki wsparciu wielu inwestorów z sektora nauk przyrodniczych i technologii firma Terran stworzyła platformę rozwoju leków skoncentrowaną na OUN i opartą na technologii oraz w szybkim tempie rozwija szereg aktywów w późnym stadium rozwoju, wśród których znajdują się nowe terapie wspomagane psychodelikami.

