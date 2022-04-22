Terran Biosciences объявила о лицензионном соглашении с Sanofi по двум препаратам

Компания Terran Biosciences объявила о заключении лицензионного соглашения с компанией Sanofi по двум препаратам для лечения заболеваний центральной нервной системы, находящимся на продвинутой стадии разработки

Terran продолжит разработку двух препаратов Sanofi для лечения заболеваний ЦНС, находящихся в фазе III клинических исследований.

Сделка включает в себя эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию во всех сферах применения

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Terran Biosciences, Inc. (далее — Terran), биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке трансформационных лекарственных средств для лечения неврологических и психиатрических заболеваний, заключила соглашение с компанией Sanofi S.A. (далее — Sanofi), согласно которому она получит эксклюзивные права на разработку и коммерческую реализацию двух препаратов для лечения заболеваний ЦНС, находящихся на продвинутой стадии клинических исследований.

По этим препаратам были поданы заявки на регистрацию нового экспериментального лекарственного средства по четырем показаниям. По ним также проводится свыше 104 клинических исследований, охватывающих более 15 000 пациентов по целому ряду показаний, связанных с заболеваниями ЦНС.

Компания Terran планирует ускорить разработку этих препаратов для использования по неврологическим и психиатрическим показаниям, включая несколько новых показаний, по которым фиксируется существенный неудовлетворенный спрос в медицинской помощи. Сделка представляет собой ключевой этап в развитии этих перспективных активов.

Она предусматривает авансовый платеж, а также типичные поэтапные выплаты и роялти, привязанные к результатам. Финансовые условия сделки не раскрываются.

«Мы благодарны команде Sanofi за то, что они доверили нам дальнейшую разработку этих лекарственных средств на поздних стадиях, которые, по нашему мнению, могут изменить парадигму нейропсихиатрии,— заявил д-р Сэм Кларк (Sam Clark), основатель и генеральный директор компании Terran.

Информация о компании Terran Biosciences, Inc.

Terran — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств и технологий для пациентов с неврологическими и психиатрическими заболеваниями. При поддержке ряда инвесторов в медико-биологическую и технологическую отрасли компания создала технологическую платформу для разработки лекарственных препаратов, ориентированную на заболевания ЦНС, и стремительно расширяет ассортимент средств, находящихся на заключительных стадиях разработки, включая новейшие психоделические препараты.

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