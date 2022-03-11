Terran Biosciences приобретает новые лекарства для лечения ЦНС у Concert Pharmaceuticals

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Биотехнологическая компания Terran Biosciences (далее — «Terran»), специализирующаяся на разработке принципиально новых лекарственных препаратов для лечения неврологических и психиатрических заболеваний, заключила соглашение с компанией Concert Pharmaceuticals (далее — «Concert») о приобретении ассортимента лекарственных препаратов для лечения ЦНС и соответствующих прав на объекты интеллектуальной собственности компании Concert.

Эти дейтерированные соединения представляют собой лекарственные препараты нового поколения, предназначенные для лечения различных психиатрических и неврологических заболеваний. Компания Terran планирует ускорить разработку этих соединений в качестве важного дополнения к растущему ассортименту лекарственных средств и технологий для лечения заболеваний ЦНС как на ранних, так и на поздних стадиях.

«Цель компании Terran заключается в том, чтобы стать одним из лидеров отрасли в области нейропсихиатрии за счет предоставления комплексных решений для пациентов, страдающих этими заболеваниями и, как показывает практика, испытывающих нехватку или отсутствие вариантов лекарственной терапии. Благодаря приобретению компании Concert мы стали ближе к достижению нашей цели», — заявил д-р Сэм Кларк (Sam Clark), генеральный директор компании Terran.

Эти новые химические соединения подпадают под действие заявок на выдачу патентов на определенный состав. Финансовые условия сделки не раскрывались.

Информация о компании Terran Biosciences, Inc.

Terran — биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой ассортимента лекарственных средств и технологий для пациентов с неврологическими и психиатрическими заболеваниями. При поддержке ряда инвесторов в медико-биологическую и технологическую сферы компания Terran создала платформу с технологической основой для разработки лекарственных средств, ориентированную на заболевания ЦНС, и быстро увеличивает число средств, находящихся на поздних стадиях разработки, включая новейшие психоделические препараты.

Контактное лицо компании Terran

Отдел по работе с инвесторами:

[email protected]

Отдел по связям со средствами массовой информации:

[email protected]

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SOURCE Terran Biosciences, Inc.