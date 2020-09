TerraPay annonce la nomination de Ron Vollebregt en tant que président du conseil d'administration

Ron rejoint TerraPay en tant qu'entrepreneur mondial fort plus de 25 ans d'expérience approfondie en matière de paiements, dont la plupart en tant que co-fondateur et directeur de l'exploitation chez GlobalCollect, l'un des principaux fournisseurs de services de paiement internationaux. Par la suite, il est resté actif dans le secteur en conseillant fréquemment des investisseurs et des sociétés de paiement. Actuellement, Ron sert également à titre de membre du conseil d'administration de SlimPay, une société basée à Paris qui fournit des services de paiement pour l'économie de l'abonnement, et de Yoco, basée au Cap qui répond aux exigences de paiement hors ligne et en ligne des entreprises d'Afrique australe.

Outre ses activités dans le segment des paiements, Ron est actif en tant qu'investisseur providentiel, principalement dans l'agriculture, axé sur la production locale, la transformation et la vente de légumes, de café et d'épices dans divers pays d'Asie et d'Afrique.

S'exprimant sur cette nomination, Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré, « L'accueil de Ron dans notre équipe de futurs observateurs est pour nous un moment de fierté. Le timing est opportun avec les paiements numériques à l'avant-plan, et l'expérience inestimable de Ron à l'international dans le secteur nous permet de nous adapter et de répondre à la demande croissante, et aussi de promouvoir l'inclusion financière dans les communautés du monde entier. »

« Je suis honoré et ravi de rejoindre une équipe aussi solide de leaders expérimentés dont la vision est de relever continuellement la barre dans l'écosystème des paiements numériques. Je suis impatient de me lancer dans un avenir prometteur ici chez TerraPay en renforçant davantage notre infrastructure de paiement robuste, sécurisée et évolutive à l'échelle mondiale », a déclaré Ron lors de sa nomination.

TerraPay est une société agréée de solutions et d'infrastructure de paiements numériques qui connecte de manière transparente divers systèmes de paiement pour transférer des fonds en temps réel. Les investisseurs de TerraPay sont Prime Ventures, Partech Partners, l'International Financial Corporation et son équipe fondatrice.

