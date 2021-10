TerraPay ernennt Deepak Bhutra zum President of Business Development and Strategy - Payments

DEN HAAG, Niederlande, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- In einem strategischen Schritt zur Stärkung des Zahlungslösungsgeschäfts gab TerraPay, ein globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, heute die Ernennung von Herrn Deepak Bhutra zum President of Business Development and Strategy - Payments bekannt. Deepak verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte reicher Branchenerfahrung in verschiedenen Unternehmen, denen er durch die Entwicklung innovativer Geschäftsstrategien beim Aufbau ihrer Geschäfte und bei der Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit hilft.