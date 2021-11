TerraPay fortalece sua posição nas Américas ao lançar serviços no México e em 15 outros mercados latino-americanos

A TerraPay se estabeleceu como parceira global dos principais bancos, operadoras de transferência de dinheiro, operadoras de carteira móvel e instituições financeiras para facilitar transações entre fronteiras. Na qualidade de uma empresa B2B, a TerraPay é parceira de outras empresas e as ajuda a alavancar sua plataforma de tecnologia ágil, segura e escalável para melhorar sua oferta ao cliente de remessas, pagamentos e despesas internacionais.

É interessante notar que os fluxos de remessas para a América Latina e o Caribe aumentaram cerca de6,5% para US$ 103 bilhões em 2020. Embora a COVID-19 tenha causado uma súbita redução no volume de remessas no segundo trimestre de 2020, este número aumentou durante o terceiro e o quarto trimestres. Essa recuperação pode ser atribuída à melhoria da situação de emprego nos Estados Unidos. Embora os números de emprego ainda não tenham voltado aos níveis anteriores à pandemia, ele apoiou o aumento nos fluxos de remessas para países como México, Guatemala, República Dominicana, Colômbia, El Salvador, Honduras e Jamaica, para os quais a maior parte das remessas provém de migrantes que estão trabalhando nos Estados Unidos.

Além disso, aAmérica Latina (LATAM) também é um dos mercados móveis de crescimento mais rápido do mundo e a penetração móvel na região tem aumentado de forma consistente. Em 2018, havia 326 milhões de usuários de internet móvel na região, e a previsão é que este número cresça para mais de 422 milhões até 2025. Parte do motivo do crescimento tão exponencial é que o celular é a principal ferramenta para acesso à internet na América Latina, o que proporciona uma forma portátil para que as pessoas que vivem nas áreas rurais possam acessar a internet.

À medida que a penetração móvel continua a aumentar na América Latina, também está facilitando o aumento no número de aplicativos inovadores que promovem oportunidades de mobilidade social, independência financeira, acesso a mercados estrangeiros e desenvolvimento social que proporcionam à TerraPay e a seus parceiros uma grande oportunidade de fazer negócios na região. Além disso, no passado recente, a TerraPay embarcou na primeira etapa para entrar na região colombiana para permitir pagamentos digitais transfronteiriços em parceria com a MOVii, um serviço de carteira móvel líder que permite que cidadãos colombianos bancarizados e não bancarizados realizem transações financeiras a partir de seus celulares com facilidade, conveniência e segurança. Assim como na parceria com a MOVii, a TerraPay está traçando estratégias e planejando incorporar mais carteiras desse tipo e aumentar sua presença na região LATAM.

Ao discursar no mercado da América Latina e nas oportunidades viáveis que apresenta para a TerraPay, Philip Daniel, diretor regional da TerraPay, afirmou que a América Latina foi uma das poucas regiões a observar um crescimento positivo nas remessas em 2020, apesar das projeções iniciais de que as consequências econômicas da pandemia causariam a queda do número de pessoas que enviam dinheiro internacionalmente aos amigos e familiares. De acordo com dados da Creative Associates International, a América Latina teve um aumento de 1% nas remessas em 2020, enquanto o valor enviado para a África e a Ásia caiu para 9% e 8%, respectivamente. As projeções iniciais do Banco Mundial previam uma queda de cerca de 20% na América Latina no início da pandemia. Este é um dos muitos indicadores que representam a oportunidade existente na região. Na TerraPay, acreditamos que o menor pagamento merece uma trajetória tão segura quanto o maior. Atualmente estamos registrados e regulamentados em 15 mercados globais e temos uma sólida rede de parceiros nas regiões de "envio"; a rede existente beneficiará ainda mais nossos futuros parceiros e associados em 16 mercados da América Latina. Desenvolvido para simplificar as complexas barreiras que dificultam os pagamentos globais menores, a infraestrutura da TerraPay garante que chegue ao seu destino de forma segura e imediata.

No futuro, a TerraPay também planeja expandir suas pegadas em outros mercados da América Latina , como a República Dominicana. Tem-se observado e demonstrado por meio de relatórios confiáveis que as remessas formam uma parte significativa da economia da República Dominicana, com estimativas que apontam o valor de remessas em cerca de 8% do PIB total em 2019. Após uma redução de -6,7% no PIB em 2020, estima-se um crescimento de 4,8% do PIB da República Dominicana em 2021 e de 4,5% em 2022, bem acima da projeção de crescimento da região da América Latina de 3,7% para 2021, o país dobrou a média da maioria dos países de baixa renda. Embora algumas remessas sejam provenientes da Europa e de outros países da América Latina, um percentual impressionante de 75% é proveniente dos Estados Unidos. Esses dados apoiam os planos da TerraPay de acessar a região em um futuro próximo, abre uma oportunidade incremental para as pessoas e empresas da República Dominicana se conectarem com o banco de mais de 4 bilhões da TerraPay e mais de 1,5 bilhão de clientes parceiros de contas de carteira móvel em todo o mundo.

Sobre a TerraPay

Com sede em Amsterdã, a TerraPay é uma provedora licenciada de infraestrutura e soluções de pagamentos digitais. Desde 2014, a empresa vem construindo uma via de acesso de pagamentos que só se expande e que oferece às empresas acesso global ininterrupto, seguro e em tempo real para cada pagamento, seja pequeno ou grande. Registrada e regulamentada em 15 mercados globais, a TerraPay é uma parceira líder global de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um rico ecossistema de pagamentos que oferece suporte a uma série diversificada de tipos e instrumentos de pagamento. Com integração única, a empresa conecta seus parceiros a esta rede global consagrada, com o respaldo de sólidos padrões de conformidade e segurança.

