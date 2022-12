Londres, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O renomado Banking Tech Awards premiou a TerraPay, uma empresa líder global em infraestrutura de pagamentos, com o prêmio de "Melhor Uso de Dados" para o ano de 2022. Nos últimos 23 anos, o Banking Tech Awards tem reconhecido e homenageado a excelência e a inovação no uso de TI em serviços financeiros em todo o mundo, juntamente com as pessoas que fazem isso acontecer.

O prêmio "Melhor Uso de Dados" reconhece o compromisso da TerraPay em criar soluções de pagamento inovadoras para parceiros e capacitá-los com eficiência, segurança, transparência e o poder dos dados. Em julho de 2021, a TerraPay estabeleceu uma função analítica completa e dedicada. Ao longo dos últimos 1,5 anos, a empresa investiu profundamente nessa função para implementar casos de uso de relatórios e análises complexas que melhoraram radicalmente a escala e a qualidade da lógica de tomada de decisão, desenvolvimento de novos produtos e ajudaram a construir liderança de pensamento.

"Estamos realmente entusiasmados e honrados por sermos reconhecidos pelo cobiçado Banking Tech Awards por nossos esforços contínuos na criação de soluções de pagamento inovadoras", disse o Sr. Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay. "Gostaria de parabenizar a equipe da TerraPay Analytics pelos inúmeros esforços que ela dedicou para atingir as metas da TerraPay. Estamos ansiosos para continuar a inovar no setor de fintech, à medida que preenchemos as lacunas de pagamento digital", acrescentou.

Ao comentar sobre o reconhecimento, o Sr. Saransh Verma, Diretor de Analytics da TerraPay, disse: "Quero expressar minha sincera gratidão à Banking Tech Awards por nos reconhecer. A TerraPay embarcou na jornada de análises em julho 2021 com o objetivo de aumentar a produtividade, facilitar a decisão baseada em dados em toda a TerraPay e capacitar os parceiros com insights que ajudem no crescimento dos negócios. Também gostaria de agradecer aos nossos parceiros e a toda a equipe da TerraPay, cujo apoio tem sido a força motriz para que a função analítica alcance seu objetivo."

O Banking Tech Awards é de propriedade da FinTech Futures, a fonte definitiva de notícias e análises do setor global de fintech. Os prêmios foram determinados por um painel de juízes analistas e foram anunciados na cerimônia de premiação no Royal Lancaster Hotel em Londres.

Sobre a TerraPay

Com sede no Reino Unido, a TerraPay acredita que o menor pagamento merece uma viagem sem fronteiras tão segura quanto a do maior pagamento. A empresa vem construindo uma via de pagamentos em constante expansão que capacita as empresas a criar experiências de cliente transparentes com uma passagem global ininterrupta, segura e em tempo real para cada pagamento, seja ele pequeno ou grande. Licenciadas e aprovadas em 26 mercados globais, as empresas TerraPay são um dos principais parceiros globais de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um ecossistema financeiro internacional mais expansivo e inclusivo. Com acesso a uma infraestrutura de pagamentos que abrange todo o mundo, seus parceiros se tornam faróis da promessa de inclusão financeira global.

