TerraPay obtém licença nos EUA e pretende fortalecer sua presença nos principais mercados globais

HAIA, Holanda, 15 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa líder global em infraestrutura de pagamentos digitais TerraPay anunciou que conseguiu a licença de negócios de serviços monetários (MSB) no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Essa licença possibilitará que se utilize a infraestrutura de pagamentos internacionais inigualável e robusta da empresa para mobilizar remessas internacionais a partir da região em tempo real e a custos baixos. Além disso, ajudará a oferecer diversos serviços de pagamentos financeiros de valor agregado aos parceiros da TerraPay e a seus clientes presentes no mundo todo.

Por meio da licença nos EUA, a TerraPay pretende ampliar sua rede de parcerias na região dos EUA e da América Latina para viabilizar transações instantâneas, sem complicações e de baixo custo em 96 países. Essa licença MSB é um passo importante para a TerraPay alcançar o objetivo de se tornar um importante participante no ecossistema global de pagamentos internacionais.

Com a licença nos EUA, a TerraPay agora tem 25 aprovações regulatórias e licenças locais, conectando clientes a suas redes de parceiros globais – mais de 4,5 bilhões de contas bancárias, mais de 1,5 bilhão de carteiras móveis – em 192 países e 49 moedas de liquidação.

De acordo com os dados publicados pelo Banco Mundial, os Estados Unidos são o país de origem de remessas mais significativo do mundo, seguidos pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Suíça. O relatório também revelou que o custo de envio de dinheiro entre fronteiras internacionais permaneceu alto (em média cerca de 6,4%) no primeiro trimestre de 2021. O envio de remessas para a África Subsaariana é particularmente alto (8%).

Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay, comentou: " A licença MSB é um impulso estratégico para nosso compromisso de aumentar a inclusão financeira global. Nossos parceiros e clientes são nossa prioridade, e a TerraPay trabalha arduamente para ser uma entidade em conformidade com a lei de diferentes países e regiões em todo o mundo. A licença nos EUA é a pedra angular do desenvolvimento de longo prazo e se baseia em um profundo conhecimento do setor. Continuaremos a trabalhar para garantir acesso global para todos os participantes e inovação no ecossistema de pagamentos."

"Estamos muito satisfeitos em receber a licença nos EUA, é uma verdadeira prova de nosso compromisso de impulsionar a interoperabilidade digital entre os países. Como os EUA são o maior país de envio de remessas, nosso principal objetivo é fortalecer ainda mais nossa presença nos EUA e intensificar as operações em 16 países da região da América Latina, a fim de viabilizar as transações econômicas, instantâneas e sem fronteiras dos Estados Unidos para regiões importantes como a América Latina, Ásia, Europa e África. O novo acordo de licenciamento nos permitirá ampliar nossas ofertas de pagamento para mais instituições financeiras e desenvolver infraestruturas de pagamentos seguras para empresas nos EUA", disse Philip Daniel, diretor regional da TerraPay para as Américas.

Sobre a TerraPay

Com sede na Holanda, a TerraPay acredita que o menor pagamento merece uma trajetória sem fronteiras tão segura quanto o maior. A empresa vem construindo uma via de acesso de pagamentos que capacita as empresas a criar experiências do cliente transparentes, com acesso global ininterrupto, seguro e em tempo real para todo pagamento, seja pequeno ou grande. Registrada e regulamentada em 25 mercados globais, a TerraPay é uma parceira líder global de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um ecossistema financeiro internacional mais amplo e inclusivo. Com acesso a uma infraestrutura de pagamentos com alcance mundial, seus parceiros se tornam referências da promessa de inclusão financeira global.

