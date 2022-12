TerraPay remporte le prix de la « meilleure utilisation des données » aux prestigieux Banking Tech Awards 2022

LONDRES, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les prestigieux Banking Tech Awards ont décerné à TerraPay, une société d'infrastructure de paiements mondiale de premier plan, le prix de la « meilleure utilisation des données » pour l'année 2022. Depuis 23 ans, les Banking Tech Awards récompensent et mettent à l'honneur l'excellence et l'innovation dans l'utilisation des technologies de l'information dans les services financiers du monde entier, ainsi que les personnes qui y contribuent.

Le prix de la « meilleure utilisation des données » récompense l'engagement de TerraPay à créer des solutions de paiement innovantes pour ses partenaires et à leur donner les moyens de l'efficacité, de la sécurité, de la transparence et du pouvoir des données. En juillet 2021, TerraPay a mis en place une fonction analytique à part entière et dédiée. Au cours de la dernière année et demie, l'entreprise a investi profondément dans cette fonction pour mettre en œuvre des rapports et des cas d'utilisation analytiques complexes qui ont radicalement amélioré l'échelle et la qualité de la logique de prise de décision, le développement de nouveaux produits et ont aidé à construire un leadership éclairé.

« Nous sommes heureux et honorés d'être récompensés par les très convoités Banking Tech Awards pour nos efforts continus dans la création de solutions de paiement innovantes, a déclaré M. Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay. Je tiens à féliciter l'équipe de TerraPay Analytics pour les efforts considérables qu'elle a déployés afin d'atteindre les objectifs de la société. Nous sommes impatients de poursuivre notre innovation dans le secteur des fintechs et de combler les lacunes en matière de paiement numérique. »

À propos de cette récompense, M. Saransh Verma, directeur de l'analyse chez TerraPay, a commenté : « Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux Banking Tech Awards pour cette récompense. TerraPay s'est lancé dans l'aventure analytique en juillet 2021 dans le but d'améliorer la productivité, de faciliter les décisions fondées sur les données dans l'ensemble de TerraPay et de fournir à nos partenaires des informations qui contribuent à leur croissance. Je tiens également à remercier nos partenaires et toute l'équipe de TerraPay, car c'est grâce à leur soutien que la fonction analytique a pu atteindre son objectif. »

Les Banking Tech Awards sont détenus par FinTech Futures, la source définitive de nouvelles et d'analyses du secteur mondial des fintechs. Les prix ont été définis par un panel de juges analystes et décernés lors de la cérémonie de remise des prix au Royal Lancaster Hotel à Londres.

À propos de TerraPay

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. La société a construit une voie des paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Agréé et validé à travers 26 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à une infrastructure de paiement qui couvre le monde entier, leurs partenaires deviennent des guides de la promesse d'inclusion financière mondiale.

