TerraPay s'associe à MOVii pour ouvrir la voie à des paiements transfrontaliers transparents pour les résidents de Colombie et sa diaspora dans le monde entier

Cette collaboration devrait se dérouler par étapes, avec pour objectif commun de transformer la manière dont les résidents de Colombie et sa diaspora à travers le monde envoient et reçoivent de l'argent par voie numérique.

Le premier volet de ce partenariat permettra à la diaspora colombienne résidant dans des pays comme ceux d'Amérique du Nord et d'Europe, notamment dans les 153 pays d'envoi partenaires de TerraPay, de transférer des paiements instantanés à leur famille et à leurs amis en Colombie grâce aux paiements par portefeuille mobile MOVii. Cette solution offre la possibilité supplémentaire de mettre en relation les plus de 500 millions de clients des portefeuilles mobiles partenaires de TerraPay dans le monde, avec les portefeuilles mobiles de MOVii dans la région.

Lors de la prochaine étape prévue dans les mois à venir, TerraPay mettra en place une plateforme d'interopérabilité similaire afin de permettre aux résidents colombiens de recevoir des transferts d'argent instantanés émanant de leur famille et leurs amis résidant dans le monde entier, sous forme de paiements sur compte bancaire. Les plans de partenariat stratégique sont en cours d'élaboration. Pour renforcer le sentiment d'indépendance et de résilience des résidents colombiens, la troisième phase consiste à mettre en place des canaux de transfert d'argent sortant vers les 79 pays de réception partenaires bien établis de TerraPay.

Ce partenariat, qui vise la réalisation des objectifs clés des ODD conformément à la vision de l'investisseur de la société et celle de l'IFC, qui est de « mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030 » et de « stimuler la prospérité partagée », favorise l'inclusion, l'autonomie et la résilience financières des 1,7 million d'utilisateurs colombiens de MOVii, qu'ils soient résidents ou membres de la diaspora.

S'exprimant sur le lancement de ce partenariat, Ricardo Madronero, directeur régional de TerraPay pour la région LATAM a déclaré : « Notre partenariat avec MOVii est le premier moyen d'accélérer la croissance des envois de fonds entrants émanant de la diaspora colombienne dans le monde. Le moteur d'interopérabilité de TerraPay, qui est la référence dans le secteur, permettra à un nombre impressionnant de plus de 1,7 million d'utilisateurs de portefeuilles mobiles MOVii de recevoir des fonds instantanément, en toute crédibilité. Un parcours passionnant s'ouvre devant nous, avec de nombreuses autres collaborations de ce type pour améliorer et approfondir les connexions de paiement multi-canal et leur adoption, à l'échelle mondiale. »

« Nous sommes fiers de nous associer à TerraPay pour permettre à nos utilisateurs de portefeuilles mobiles de faire plus que de simples transactions numériques. Désormais, ils peuvent également recevoir des transferts d'argent transfrontaliers instantanés de la part de leur famille résidant dans l'un des pays d'envoi du vaste réseau mondial de partenaires de TerraPay. S'agissant des membres de la diaspora, ce partenariat facilite le contact avec leur famille restée au pays, grâce à un moyen simple et économique de leur envoyer de l'argent », a déclaré Hernando Rubio, PDG et cofondateur de MOVii.

TerraPay s'est imposé comme un partenaire mondial des principales banques, des opérateurs de transfert d'argent, des opérateurs de portefeuilles mobiles et des institutions financières pour faciliter les transactions numériques sans frontières. En tant qu'entreprise B2B, TerraPay s'associe à d'autres entreprises et les aide à tirer parti de sa plate-forme technologique agile, sécurisée et évolutive pour améliorer leur offre de services aux clients en matière de transferts de fonds, de paiements et de dépenses transfrontalières. TerraPay est réglementé dans plus de 15 pays à travers le monde. Parmi les principaux marchés de l'entreprise figurent le CCG, l'Afrique du Nord, du Sud et centrale, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, ainsi que les Amériques centrale, du Nord et du Sud.

À propos de TerraPay

TerraPay est un fournisseur de solutions et d'infrastructures de paiements numériques sous licence, qui ouvre la voie aux paiements internationaux. Les bases solides de l'entreprise et sa technologie de plate-forme innovante servent de moteur d'interopérabilité numérique permettant aux clients et aux entreprises du monde entier d'envoyer et de recevoir des paiements de manière sûre, transparente, efficace et en temps réel. Son réseau agile est compatible avec divers instruments et types de paiements, tout en adhérant aux règlements et normes de conformité complexes de divers marchés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site terrapay.com

À propos de MOVii

MOVii est la banque challenger la plus étonnante de Colombie, dont l'objectif est de changer la catégorie des banques, en améliorant l'inclusion financière de ceux qui n'ont jamais fait partie du système et en leur donnant la possibilité de gérer leur argent comme ils le souhaitent grâce à une application et une carte.

MOVii propose une solution innovante et facile à utiliser qui permet d'entrer en contact avec les gens, de répondre à leurs besoins financiers et de remédier à leur manque d'accès aux services bancaires. Grâce à ce modèle, MOVii devrait atteindre 3 millions d'utilisateurs en 2021 et devenir le leader de la banque numérique en Colombie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.movii.com.co

