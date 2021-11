Terumo Corporation et Diabeloop SA. Concluent un accord de partenariat stratégique global afin d'élargir leur offre en matière de soins du diabète

Le système AID est utilisé pour la gestion du diabète insulino-dépendant. Il automatise et personnalise le traitement de la maladie et contribue à réduire la lourde charge mentale associée à cette affection chronique. Hébergé sur un combiné dédié, l'algorithme d'auto-apprentissage développé par Diabeloop est connecté à un moniteur de glucose continu (CGM) et à une pompe à insuline. Il analyse les données en temps réel et décide de maintenir les paramètres d'insuline actuels ou d'ajuster l'administration d'insuline. En Europe et aux États-Unis, de plus en plus de personnes diabétiques utilisent ou cherchent à utiliser des systèmes AID pour mieux contrôler leur glycémie et améliorer leur qualité de vie.

DBLG1, la solution algorithmique de pointe de Diabeloop est actuellement disponible sur plusieurs marchés européens.

En 2018, Terumo a lancé « MEDISAFE WITH », une pompe patch à insuline, qui est conçue pour être portable et légère pour le confort et la liberté du patient. En outre, Terumo est le distributeur exclusif du système CGM Dexcom au Japon depuis 2019.

Depuis 2020, les deux entreprises travaillent au développement conjoint d'un système AID au Japon, dans le but d'aider les Japonais atteints de diabète.

« Nous voulons toujours offrir plus de choix aux personnes atteintes de diabète. Cette nouvelle entente permettra aux deux entreprises de continuer à contribuer aux soins du diabète avec un impact réel sur les résultats cliniques tout en proposant des solutions personnalisées sûres et hautement efficaces », a déclaré Erik Huneker, fondateur et CEO de Diabeloop.

« Nous croyons que ce partenariat offrira de meilleures options de traitement aux patients diabétiques partout dans le monde. Notre vision consiste à offrir des produits et des solutions pour aider les patients à mieux gérer leur diabète et à se sentir libres de tout diabète. » a déclaré Yoshiya Kikawa, directeur général, DM et Consumer Healthcare Group de Terumo.

Sur la base de cet accord de partenariat stratégique, les deux sociétés vont accélérer et renforcer leur collaboration pour les systèmes AID. En outre, en combinant les technologies des deux sociétés et en répondant à des besoins médicaux non satisfaits, Terumo et Diabeloop s'efforceront de soutenir davantage de patients atteints de diabète en Europe, tout en envisageant d'autres pays et régions.

« Nous sommes très heureux de conclure cet accord de partenariat stratégique global. Nous offrons des solutions de pointe dans le domaine du diabète depuis 1982. Avec Diabeloop, nous sommes convaincus de pouvoir fournir aux professionnels de la santé et aux patients des solutions à valeur ajoutée non seulement au Japon, mais partout dans le monde. » a commenté Hikaru Samejima, Président de la Société de l'Hôpital Général de Terumo.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec le leader mondial Terumo grâce à cette nouvelle entente et d'élargir notre contribution à la gestion personnalisée du diabète grâce à la solution interopérable de Diabeloop. Ensemble, nous pourrons apporter l'innovation à un plus grand nombre de personnes vivant avec le diabète en Europe et dans le reste du monde », a déclaré Marc Julien, co-CEO de Diabeloop.

À propos de Terumo

Terumo (TSE:4543) est un leader mondial de la technologie médicale et s'est engagé à « contribuer à la société par la santé » depuis 100 ans. Basée à Tokyo et opérant à l'échelle mondiale, Terumo emploie plus de 25 000 collaborateurs dans le monde entier pour fournir des solutions médicales innovantes dans plus de 160 pays et régions. L'entreprise, qui a débuté comme fabricant japonais de thermomètres, n'a cessé depuis de soutenir le secteur des soins de santé. Aujourd'hui, son vaste portefeuille d'activités s'étend des solutions d'intervention vasculaire et de cardiochirurgie, de la technologie de la transfusion sanguine et de la thérapie cellulaire aux produits médicaux essentiels à la pratique clinique quotidienne, tels que les systèmes de transfusion, les soins aux diabétiques et les traitements de dialyse péritonéale. Terumo s'efforcera en outre d'être utile aux patients, aux professionnels de la santé et à la société en général.

À propos de Diabeloop

La mission de Diabeloop : soulager les personnes vivant avec le diabète de type 1 de plus de 100 décisions thérapeutiques quotidiennes et réduire leur lourde charge mentale. Initialement conçu à partir d'un projet de recherche médicale, Diabeloop a été créé en 2015 par le Dr Guillaume Charpentier, aujourd'hui médecin-chef, et Erik Huneker qui cogère la société avec Marc Julien depuis 2016. Cette équipe de gestion complémentaire travaille avec des partenaires expérimentés tels que le CEA-Leti, acteur clé de la recherche technologique française. En 2018, le système DBLG1, premier dispositif médical de Diabeloop pour la gestion automatisée du diabète, a obtenu le marquage CE, suivi en 2020 par DBL-hu, sa solution pour la gestion du diabète de type 1 hautement instable.

Un second cycle de financement de 31 millions d'euros s'est conclu en novembre 2019 pour accélérer le déploiement commercial international du iController DBLG1 et soutenir un ambitieux programme de R&D.

Aujourd'hui, Diabeloop rassemble la personnalité, la passion et les compétences de plus de 100 personnes talentueuses qui travaillent fort pour améliorer la qualité de vie de chaque personne vivant avec le diabète.

SOURCE Terumo