Tese do século: STF exclui ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS

SÃO PAULO, 14 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Por oito votos a três, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, 13 de maio, a favor da modulação temporal dos efeitos da decisão. Assim, a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS deve valer a partir de 15 de março de 2017, data em que o Supremo fixou esse entendimento, ressalvada as ações judiciais e procedimentos administrativos propostos até aquela data.

Diante disso, há três cenários possíveis: