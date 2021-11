Teste rápido de antígeno do SARS-COV-2 da JOYSBIO detecta variante OMICRON

TIANJIN, China, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A JOYSBIO, uma das principais fabricantes mundiais de testes rápidos de fluxo lateral, tem o orgulho de anunciar que seus testes estão disponíveis no mundo todo. Além disso, a empresa foi capaz de demonstrar que seu teste pode detectar a nova variante Omicron (B.1.1.529). Essa variante foi o tema de uma recente reunião emergencial da OMS e é a razão pela qual muitos países instituíram proibições de viagens.

O kit de teste rápido de antígeno do SARS-COV-2 da JOYSBIO é capaz de detectar variantes do SARS-COV-2 como a B.1.1.7 (Alfa), B.1.351 (Beta), B.1.617.2 (Delta), P.1 (Gama) e B.1.1.529 (Omicron). Mais informações estão disponíveis em https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

"A variante Omicron ainda é um pouco misteriosa. Parece ser mais fácil de transmitir", disse Rick Zhang, diretor de desenvolvimento de negócios da JOYSBIO. "De acordo com os dados de sequenciamento da nova variante, o domínio da proteína-alvo de nosso kit de teste não é afetado. Portanto, os kits de teste rápido de antígeno do SARS-COV-2 produzidos pela JOYSBIO são capazes de detectar a variante Omicron."

O relatório da OMS, elaborado há apenas alguns dias, contém algumas indicações preocupantes. "Essa variante tem um grande número de mutações, algumas das quais geram preocupação. Evidências preliminares sugerem um maior risco de reinfecção com essa variante, em comparação com outras variantes de preocupação.

"Lembramos às pessoas que tomem medidas para reduzir o risco de contrair COVID-19, inclusive medidas de saúde pública e sociais comprovadas como usar máscaras adequadas, higienizar as mãos, observar o distanciamento, melhorar a ventilação de espaços internos, evitar aglomerações e vacinar-se." - https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

O kit de teste rápido de antígeno da COVID-19 da JOYSBIO entrega os resultados em apenas 15 minutos.

O teste da JOYSBIO é extremamente preciso. "De acordo com a análise clínica de 492 amostras, a sensibilidade de detecção é de 98,13%, e a especificidade é de 99,22%." (https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/) Ele foi utilizado e testado contra variantes do SARS-COV-2 e demonstrou ser responsivo, preciso e rápido.

"Na JOYSBIO", disse Zhang, "estamos comprometidos em acompanhar todas as variantes do SARS-COV-2. Continuaremos a melhorar nossos testes atuais e a desenvolver outros novos, conforme a necessidade. Quanto mais cedo uma pessoa souber que está doente, mais cedo poderá tomar medidas proativas para prevenir a disseminação e se cuidar."

Zhang disse ainda que proteger vidas é a missão da JOYSBIO, todos os dias.

Sobre a JOYSBIO

A JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. é uma empresa chinesa de biotecnologia dedicada à P&D que desenvolve, fabrica e fornece kits de teste rápido de diagnóstico in vitro (DIV) médico de alta qualidade, assim como kits revolucionários de reagentes personalizados para todas as partes do mundo. A JOYSBIO foi fundada por uma equipe de profissionais com muitos anos de experiência combinada em marketing/vendas, técnica, operacional e de fabricação nesse setor.

FONTE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

