Tetra Pak exige una innovación colaborativa para abordar los desafíos de sustentabilidad en la industria de empaque de alimentos

Laurence Mott, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo e ingeniería de Tetra Pak, expresó: "Estamos uniendo fuerzas con nuestros socios estratégicos y productores de cartón para encontrar soluciones. Es posible producir un empaque completamente sustentable, pero debe ser seguro. Y si no se puede producir a gran escala, no se puede minimizar el desperdicio de alimentos y no se puede atender a una creciente población global. Para reunir esos tres elementos, se necesita una colaboración muy sólida".

Mott dice que la escala de los desafíos ambientales que enfrenta el mundo requiere que los actores de la cadena de valor unan fuerzas para desarrollar soluciones de empaque verdaderamente sustentables.

Los productores líderes de cartón están unidos para abordar las emisiones de carbono y tienen la ambición de crear un futuro con cero emisiones netas de carbono.

Hannu Kasurinen, vicepresidente ejecutivo de Empaque en Stora Enso, proveedor de soluciones renovables líder a nivel global, explicó: "Confiamos, compartimos y aprendemos juntos. Nuestros mejores innovadores colaboran, nosotros avanzamos e innovamos. A veces fracasamos, pero luego aprendemos de esos fracasos. Nos hemos acercado mucho más porque tenemos los mismos objetivos estratégicos, que son buenos para la población y el planeta".

Francisco Razzolini, director de Tecnología Industrial, Innovación, Sustentabilidad y Proyectos de Klabin, el productor de papel más importante de Brasil, afirmó: "Observamos nuevas exigencias de parte de la sociedad y los consumidores para que los productos y procesos sean más sustentables. Satisfacer estas demandas requiere mucha colaboración entre nuestras empresas. Al compartir experiencias, pensamientos, ideas y desarrollos, podemos agilizar el proceso de innovación".

Malin Ljung Eiborn, director de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de BillerudKorsnäs, proveedor líder a nivel mundial de material de empaque basado en fibra, expresó: "La visión es un empaque 100 % basado en fibra y totalmente reciclable, en el que ya no se necesite plástico ni aluminio. Desde una perspectiva técnica, todavía tenemos algunos pasos por recorrer antes de lograrlo. Pero trabajamos en esto como un equipo de proyecto, ya que la única manera de poder resolverlo es de manera colaborativa".

Los desafíos que enfrenta la industria incluyen eliminar las delgadas capas de plástico y aluminio y reemplazarlas con materiales basados en fibra vegetal o de madera, desarrollar una alternativa renovable al sorbete de plástico y mejorar la reciclabilidad de los empaques. Cuando se suministran de manera responsable, los materiales renovables de origen vegetal pueden contribuir a la protección de la biodiversidad y el ecosistema natural. Esto significa que la industria puede minimizar la necesidad de materiales fósiles.

Y son estos y otros desafíos por los que Tetra Pak y sus socios se unen dentro del nuevo modelo de innovación colaborativa. El objetivo de Tetra Pak es crear el paquete más sustentable del mundo, uno que garantice la seguridad y disponibilidad de los alimentos y reduzca el impacto en el planeta.

