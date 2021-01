Tetra Pak parte para inovação colaborativa para enfrentar os desafios da sustentabilidade no setor de embalagens de alimentos

De acordo com as pesquisas mais recentes, o sistema global de cadeia de suprimentos de alimentos é responsável por 26% das emissões globais de gases de efeito estufa; um terço de todos os alimentos é perdido ou desperdiçado em algum ponto da cadeia de suprimentos; materiais à base de combustíveis fósseis precisam ser gradualmente eliminados; e são necessárias melhorias significativas na forma como a embalagem é tratada após o uso.

Laurence Mott, vice-presidente executivo de desenvolvimento e engenharia da Tetra Pak, afirma: "Estamos unindo forças com nossos parceiros estratégicos e produtores de papelão para encontrar soluções. É possível fazer uma embalagem totalmente sustentável, mas é necessário torná-la segura. E se não for possível fazê-lo em escala, não se pode reduzir ao mínimo o desperdício de alimentos e não se pode atender a uma população global em crescimento. Para reunir essas três questões, é necessária uma colaboração muito sólida."

Mott diz que a escala dos desafios ambientais que o mundo enfrenta exige que os atores dentro da cadeia de valor unam forças para desenvolver soluções de embalagem verdadeiramente sustentáveis.

Os principais produtores de papelão estão unidos em sua abordagem para enfrentar as emissões de carbono e têm a ambição de criar um futuro de carbono zero líquido.

Hannu Kasurinen, vice-presidente executivo de embalagens da Stora Enso, um fornecedor líder mundial de soluções renováveis, diz: "Nós confiamos, compartilhamos, aprendemos juntos. Nossos melhores inovadores colaboram, e nós avançamos e inovamos. Às vezes falhamos, mas depois aprendemos com essas falhas. Estamos cada vez mais próximos, pois temos os mesmos objetivos estratégicos, que são bons para as pessoas e para o planeta."

Francisco Razzolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Klabin, maior fabricante de papel do Brasil, afirma: "Estamos vendo novas demandas da sociedade e dos consumidores para tornar os produtos e processos mais sustentáveis. Atender a essas demandas exige muita colaboração entre nossas empresas. Ao compartilhar experiências, pensamentos, ideias e desenvolvimentos, podemos acelerar o processo de inovação."

Malin Ljung Eiborn, chefe de sustentabilidade e relações públicas da BillerudKorsnäs, fornecedor líder mundial de material de embalagens à base de fibras, afirma: "A visão é de uma embalagem 100% à base de fibra e totalmente reciclável, onde plástico e alumínio não são mais necessários. Ainda temos, é claro, alguns passos a percorrer antes de chegarmos lá, do ponto de vista técnico. Mas trabalhamos como uma equipe de projeto, pois a única maneira de encontrar a solução é fazendo isso juntos."

Entre os desafios que o setor enfrenta estão a remoção das camadas finas de plástico e alumínio substituindo-os por materiais vegetais ou à base de fibra de madeira, o desenvolvimento de uma alternativa renovável aos canudos de plástico e o aprimoramento da reciclabilidade das embalagens. Quando obtidos de forma responsável, os materiais renováveis de origem vegetal podem contribuir para a proteção da biodiversidade e do ecossistema natural. Isso significa que o setor pode diminuir a necessidade de materiais à base de fósseis.

E é com relação a esses e outros desafios que a Tetra Pak e seus parceiros estão se unindo dentro do novo modelo de inovação colaborativa. O objetivo da Tetra Pak é desenvolver a embalagem mais sustentável do mundo, que garanta a segurança e a disponibilidade dos alimentos, reduzindo o impacto sobre o planeta.

Ilustrações Doodle

Jornada de inovação Tetra Pak

Inovando por sustentabilidade

