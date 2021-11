Tetracore, Inc. prezentuje pierwszy licencjonowany przez USDA test PCR czasu rzeczywistego do wykrywania wirusa afrykańskiego pomoru świń w próbkach krwi pełnej i próbek śledziony świń

ROCKVILLE, Maryland, 5 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Tetracore, Inc. ( Tetracore ) poinformowała o przyznaniu licencji na swój zestaw testów diagnostycznych DNA VetAlert™ do wykrywania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przez Centrum Biologii Weterynaryjnej (CVB) Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Jest to pierwszy licencjonowany przez USDA produkt diagnostyczny do ASFV i jest on produkowany w Stanach Zjednoczonych, co ma kluczowe znaczenie dla szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się ASF. Co więcej, ten zestaw diagnostyczny dostarcza osobom odpowiedzialnym za zdrowie zwierząt kluczowego narzędzia do łagodzenia potencjalnie katastrofalnych skutków ekonomicznych i wpływu na dobrostan zwierząt w przypadku pojawienia się ASFV.

Zaawansowany zestaw testowy VetAlert ASFV DNA został opracowany przez naukowców Tetracore i będzie wprowadzony na rynek i sprzedawany przez Tetracore.

„Powszechnie wiadomo, że wirusy mutują i ewoluują, z tego powodu ustalone schematy testów PCR powinny być okresowo poddawane ponownej ocenie, aby upewnić się, że są one odpowiednie dla danego celu" – powiedział Dr. Callahan, kierownik ds. rozwoju biznesu i współpracownik USDA CVB w Tetracore. Uwzględniając powyższe, Tetracore oceniła współczesne sekwencje wirusów ASFV, jak również sekwencje 24 znanych genotypów ASFV w celu zaprojektowania nowego zestawu starterów-sond, który został dostosowany do naszego oryginalnego testu w celu stworzenia zaktualizowanego testu ASFV rPCR, VetAlert ASFV DNA Test Kit.

Zaktualizowany projekt testu został zatwierdzony w badaniach z udziałem licznych partnerów badawczych, w tym: (1) Centro de Investigación en Sanidad Animal, Instituto Nacional De Investigaciones Agrarias (CISA-INIA, Hiszpania); (2) The National Veterinary Institute (SVA, Szwecja); (3) Sciensano (Belgia) oraz inne międzynarodowe i amerykańskie laboratoria, w których badanie wykazało równoważną wydajność w porównaniu z referencyjnymi metodami badań stosowanymi przez partnerów badania.

Tetracore, Inc.

Firma Tetracore to przedsiębiorstwo biotechnologiczne specjalizujące się w opracowywaniu i produkcji urządzeń i badań diagnostycznych mających zastosowanie w wykrywaniu chorób zakaźnych. Siedziba firmy znajduje się w tzw. korytarzu biotechnologicznym w Rockville w stanie Maryland. Firma Tetracore została założona w 1998 roku przez byłych inspektorów specjalnej komisji ONZ do spraw broni biologicznej i naukowców z Instytutu Badań Medycznych Marynarki Wojennej w Bethesda w stanie Maryland. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tetracore.com lub kontaktując się z [email protected] .

®Tetracore jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a VetAlert jest znakiem handlowym Tetracore, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371337/Tetracore_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1678328/Vet_Alert_DNA_Logo_ID_96109cd3f66b_Logo.jpg

Related Links

http://www.tetracore.com



SOURCE Tetracore, Inc.