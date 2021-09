Tevva afslører stærkt elektrisk lastbil designet til nutidens verden

Det giver en rækkevidde på op til 250 km i fuld elektrisk funktion eller op til 500 km med sin patenterede rækkeviddeforlænger teknologi REX, som nu er blevet opgraderet til brug af brint brændselsceller.

Konstrueret af et team ledet af Ken Scott, tidligere teknisk direktør hos både Bentley og Alexander Dennis, og designet af Dale Grewer, tidligere chefdesigner hos Jaguar Land Rover, vil Tevva Truck blive fremstillet i et helt nyt anlæg i Thames Freeport området i London, med ledt adgang til central London og Europa. Anlægget forventes at begynde at producere 3.000 lastbiler om året inden 2023.

Takket være Tevvas stærke leverandørpartnerskaber kan flådeoperatører drage fordel af et ekstremt pålideligt BEV-drivaggregat parret med et usædvanligt robust og gennemprøvet lastbil chassis.

Asher Bennett, grundlægger og administrerende direktør for Tevva, sagde: "Teknologi ændrer erhvervskøretøjssektoren hastigt og gør den mere sikker, grønnere og helt igennem mere effektiv. Men meningsfuld forandring er en gradvis proces, det skal ske et trin ad gangen, selvom ændringerene er nødvendige hurtigt efter hinanden. Tevva Truck giver flådeledere en naturlig overgang til elektrificering, hvilket giver total ro i sindet og en overbevisende samlet ejeromkostning, uden at gå på kompromis med rækkevidde og pålidelighed."

Tevva Truck kan bære op til 16 euro paller og over to tons nyttelast ved 7,5 tons bruttovægt (GVW). De samlede ejeromkostninger kan sammenlignes med en diesel; paritet opnås ved cirka 3.000 km, eller når der forbruges 500 liter diesel om måneden.

Tevva Truck er Tevvas tredje generation af køretøj, der repræsenterer kulminationen af syv års ingeniørudvikling og læring indsamlet fra over 350.000 km af forsøg i flåden. Produktionen af Tevva Truck påbegyndes i juli 2022.

Den 7,5 tons Tevva Truck model er den første i en serie af nye elektriske lastbiler fra Tevva. Besøg https://tevva.com for at finde ud af mere.

