Texas Cardiac Arrhythmia Institute do St. David's Medical Center organiza simpósio internacional virtual sobre arritmias cardíacas complexas

O EPLive 2020, um congresso educacional com dois dias de duração, utiliza casos ao vivo como principal ferramenta de ensino

AUSTIN, Texas, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Nos dias 3 e 4 de dezembro de 2020, o Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center organizará seu quinto simpósio internacional sobre arritmias complexas, o EPLive 2020. O evento deste ano será realizado virtualmente devido à pandemia atual.

O EPLive é um encontro educacional intensivo, com dois dias de duração, para eletrofisiologistas cardíacos clínicos, eletrofisiologistas e cardiologistas em geral que tenham interesse em tratar arritmias cardíacas complexas, uma doença em que o coração bate em ritmo irregular ou anormal. Transmissões de casos ao vivo a partir do novo e avançado Electrophysiology Center do St. David's Medical Center, com comentários de especialistas, servirão como a principal ferramenta de ensino.

"O EPLive atrai líderes da área de eletrofisiologia da Europa, Ásia e América Latina, assim como especialistas de várias regiões dos Estados Unidos", disse Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor executivo médico do TCAI e diretor de curso do EPLive. "Mais importante do que isso, ele permite que compartilhemos os últimos avanços em procedimentos intervencionistas de eletrofisiologia cardíaca e ampliemos o leque de opções de tratamento de eletrofisiologia disponíveis para todos os pacientes, melhorando, no fim das contas, o tratamento para pacientes do mundo todo."

As causas das arritmias cardíacas são problemas no sistema elétrico do coração. Muitas arritmias cardíacas são tratadas utilizando-se procedimentos modernos de ablação, que envolvem a queima, o congelamento ou a neutralização de partes do músculo cardíaco em que pulsos elétricos anormais ativam as batidas irregulares. O EPLive foi criado para ajudar os participantes a obter uma melhor compreensão das técnicas utilizadas para tratar arritmias atriais e ventriculares, implantar dispositivos complexos e extrair dispositivos que apresentem mau funcionamento.

O EPLive consiste de quatro seções: Ablação de Fibrilação Atrial (A Fib), Ablação de Taquicardia Ventricular (TV), Dispositivos e Novas Tecnologias. As sessões compõem-se de uma combinação de casos ao vivo e gravados do TCAI e alguns dos principais centros do mundo: Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, Arrhythmia Center da CardioInfantil Foundation, Beth Israel Deaconess Medical Center, Cleveland Clinic, Geisinger Heart Institute, Houston Methodist Hospital, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, MedStar Heart & Vascular Institute, Mercy General Hospital & Dignity Health Heart & Vascular Institute, Monzino Cardiology Center, Mt. Sinai Hospital, Northwell Health, Penn Medicine, Sri Jayadeva Institute of Cardiology, St. Bernards Healthcare, UC Health University of Arkansas Medical System, University of California - Los Angeles, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vancouver General Hospital e Vanderbilt University.

Os casos incluem procedimentos como ablação de Fibrilação Atrial e ablação de arritmias atriais pós-Fibrilação Atrial, ablação de TV (endocárdica e epicárdica), casos de balão (crio, Apama e laser), implantes de TRC, desfibriladores cardíacos implantáveis, extração de eletrodos e venoplastia. Além disso, o EPLive apresentará tecnologias inéditas desenvolvidas por médicos do TCAI.

O congresso abordará também uma diversidade de objetivos, que incluem:

Compreender e aplicar as técnicas utilizadas para mapear e realizar ablação de arritmias atriais

Identificar processos para reduzir complicações e promover medidas de segurança para o paciente durante a ablação de Fibrilação Atrial

Compreender e aplicar as técnicas utilizadas para mapear e realizar ablação de arritmias ventriculares

Identificar processos para reduzir complicações e promover medidas de segurança para o paciente durante a ablação de arritmias ventriculares

Entender as últimas evidências e orientações no monitoramento e tratamento de arritmias com novas tecnologias

Aplicar abordagens que façam o melhor uso das novas tecnologias demonstradas para otimizar resultados clínicos

Identificar processos que possam se beneficiar da integração de novas tecnologias e promover procedimentos mais seguros para o paciente

Compreender as técnicas utilizadas para realizar extrações de eletrodos

Discutir abordagens e técnicas para realizar uma extração de eletrodo bem-sucedida

Identificar processos para reduzir complicações e promover medidas de segurança para o paciente durante a extração de eletrodos

Além de demonstrações feitas pelo Dr. Natale, o EPLive 2020 contará com apresentações de vários médicos do TCAI, incluindo o codiretor de curso, Amin Al-Ahmad, M.D., assim como Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; Faraz Kerendi, M.D.; William Nesbitt, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D. e Jason Zagrodsky, M.D.

Os médicos receberão, no máximo, 14 horas de American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ no congresso.

O Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center é um dos centros mais importantes dedicados aos últimos avanços em tratamento para correção de arritmias. O centro é dirigido pelo Dr. Natale, que está na vanguarda da promoção de tratamentos para Fibrilação Atrial, liderando vários ensaios clínicos e participando do desenvolvimento de novas tecnologias e procedimentos.

Para mais informações, acesse EP-Live.com.

Contatos para a imprensa:

Erin Ochoa ou Stacy Slayden

Elizabeth Christian Public Relations

254.592.2767

FONTE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center