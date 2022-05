Texas Cardiac Arrhythmia Institute do St. David's Medical Center realizará conferência internacional sobre arritmias cardíacas complexas

A EPLive 2022 é uma conferência de dois dias que atrai os melhores especialistas em eletrofisiologia cardíaca do mundo

AUSTIN, Texas, 20 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Nos dias 2 e 3 de junho de 2022, o Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center realizará seu sexto simpósio internacional sobre arritmias complexas, a EPLive 2022.

A EPLive é um encontro educacional intensivo com duração de dois dias para eletrofisiologistas cardíacos clínicos, eletrofisiologistas e cardiologistas em geral que se interessem por tratar arritmias cardíacas complexas, uma doença em que o coração bate em um ritmo irregular ou anormal. Casos transmitidos ao vivo do novo Centro de Eletrofisiologia de última geração do St. David's Medical Center, com comentários de especialistas, servirá como a principal ferramenta de ensino.

"Temos a honra de organizar nossa primeira conferência presencial no novo Centro de Eletrofisiologia de classe mundial, que conta com seis laboratórios de eletrofisiologia equipados com as mais recentes tecnologias", disse Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI e diretor de cursos da EPLive. "Ao compartilhar casos ao vivo, podemos avançar de forma mais eficiente nos procedimentos e tecnologias para o tratamento de arritmias complexas, melhorando ainda mais o atendimento ao paciente em todo o mundo."

As arritmias cardíacas são causadas por problemas no sistema elétrico do coração. Muitas arritmias cardíacas são tratadas utilizando-se modernos procedimentos de ablação, que envolvem queimar, congelar ou neutralizar partes do músculo cardíaco onde pulsos elétricos anormais provocam os batimentos cardíacos irregulares. A EPLive foi criada para ajudar os participantes a obter uma melhor compreensão das técnicas utilizadas para tratar arritmias atriais e ventriculares, implantar dispositivos complexos e extrair dispositivos com falhas.

A EPLive consiste em quatro seções: ablação de fibrilação atrial (A Fib), ablação de taquicardia ventricular (VT), dispositivos e novas tecnologias. As sessões consistem de uma combinação de casos ao vivo e gravados do TCAI e de alguns dos principais centros do mundo: Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Colômbia), Bengaluru (Índia), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Texas), Methodist Hospital (Houston, Texas), Monzino Cardiology Center (Itália), Mt. Sinai Hospital (Nova York), Northwell Health (Nova York), Pacific Heart (Califórnia), Penn Heart and Vascular Center, UCLA, University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University e Westside Regional Medical Center (Flórida).

Os casos incluem procedimentos como ablação A Fib e ablação de arritmias atriais pós-A Fib, ablação VT (endocárdica e epicárdica), casos de balão (crio, Apama e laser), implantes de CRT, SQ ICD e extração de sondas e angioplastia. Além disso, a EPLive apresentará novas tecnologias pioneiras de médicos do TCAI, como eletroporação e estimulação de câmara dupla sem sonda.

A conferência também se concentrará em diversos objetivos como:

Descrição e aplicação de técnicas utilizadas para mapear e fazer a ablação de arritmias atriais.

Identificação de processos para reduzir complicações e promover medidas de segurança para o paciente durante a ablação de fibrilação atrial.

Demonstração da compreensão das mais recentes evidências e diretrizes no gerenciamento e tratamento da arritmia com novas tecnologias.

Aplicação de abordagens que melhor utilizem as novas tecnologias demonstradas para otimizar os resultados clínicos.

Identificação de processos que possam se beneficiar da integração de novas tecnologias e promover procedimentos mais seguros para o paciente.

Identificação de processos para reduzir complicações e promover medidas de segurança para o paciente durante a extração de sondas.

Além das demonstrações feitas pelo Dr. Natale, a EPLive contará com apresentações de vários médicos do TCAI, como Amin Al-Ahmad, M.D., codiretor de cursos, e Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric M. Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D.; e Jason Zagrodzky, M.D.

Os médicos receberão, no máximo, 14 horas de Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ da American Medical Association (AMA) na conferência.

A EPLive 2022 também contará com um programa especial de bolsas, a EP Finishing School, nos dias 4 e 5 de junho. O curso prático ao vivo traz todos os principais aspectos de um programa de treinamento de bolsas de estudos – treinamento prático, oportunidades de pesquisa e materiais clínicos – para uma única plataforma e oferece aos bolsistas a oportunidade única de aprender como resolver situações clínicas. Os bolsistas de eletrofisiologia assistirão a até 40 casos dos principais especialistas do mundo, com comentários baseados em estratégias atuais de gerenciamento orientadas por evidências, e terão uma apresentação em que trarão um caso e o defenderão diante de um painel de especialistas.

O Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center é um dos centros de destaque do mundo dedicado aos últimos avanços no tratamento para a correção de arritmias. O centro é comandado pelo Dr. Natale, que está na vanguarda do avanço do tratamento para fibrilação atrial, liderando vários estudos clínicos e participando do desenvolvimento de novas tecnologias e procedimentos.

Para mais informações, acesse EP-Live.com.

FONTE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

