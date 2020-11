Texas Cardiac Arrhythmia Institute im St. David's Medical Center veranstaltet virtuelles internationales Symposium über komplexe Herzrhythmusstörungen

EPLive 2020, eine zweitägige Fortbildungskonferenz, verwendet vorrangig echte Fälle als Lehrmittel

AUSTIN, Texas, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 3. und 4. Dezember 2020 veranstaltet das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) im St. David's Medical Center sein fünftes internationales Symposium zu komplexen Arrhythmien, EPLive 2020. Die diesjährige Veranstaltung findet aufgrund der Pandemie virtuell statt.

EPLive ist eine intensive, zweitägige Fortbildungsveranstaltung für praktizierende klinische Herzelektrophysiologen, Elektrophysiologen-Assistenten und allgemeine Kardiologen, die ein Interesse an der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen haben, einer Erkrankung, bei der das Herz mit einem unregelmäßigen oder abnormalen Rhythmus schlägt. Echte Fälle vor Ort in dem neuen, hochmodernen Elektrophysiologie-Zentrum im St. David's Medical Center dienen vorrangig als Lehrmittel, begleitet von fachkundigem Kommentar.

„EPLive zieht führende Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Elektrophysiologie aus Europa, Asien und Lateinamerika sowie Experten aus den gesamten Vereinigten Staaten an", sagte Dr. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Herz-Elektrophysiologe und leitender medizinische Direktor von TCAI und EPLive-Kursleiter. „Noch wichtiger ist, dass wir so die neuesten Fortschritte bei den interventionellen elektrophysiologischen Verfahren am Herzen teilen können und den Umfang der elektrophysiologischen Behandlungsoptionen, die allen Patienten zur Verfügung stehen, erweitern können. Dadurch verbessert sich letztlich die Versorgung von Patienten auf der ganzen Welt."

Herzrhythmusstörungen werden durch Probleme mit dem elektrischen System des Herzens verursacht. Viele Herzrhythmusstörungen werden mit modernen Ablationsverfahren behandelt, bei denen die Teile des Herzmuskels verbrannt, eingefroren oder neutralisiert werden, die durch abnormale elektrische Impulse die unregelmäßigen Herzschläge auslösen. EPLive soll den Teilnehmern ein besseres Verständnis der Techniken vermitteln, die zur Behandlung atrialer und ventrikulärer Arrhythmien, zur Implantation komplexer Geräte und zur Extraktion fehlerhaft funktionierender Geräte eingesetzt werden.

EPLive besteht aus vier Abschnitten: Ablation von Vorhofflimmern (A-Fib), Ablation ventrikulärer Tachykardie (VT), Geräte und neue Technologien. Die Sitzungen bestehen aus einer Kombination von Livefällen und aufgezeichneten Fällen aus dem TCAI und einigen der weltweit führenden Zentren: Albert Einstein College of Medicine, Arrhythmia Center an der CardioInfantil Foundation, Beth Israel Deaconess Medical Center, Cleveland Clinic, Geisinger Heart Institute, Houston Methodist Hospital, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General Hospital, Mayo Clinic, MedStar Heart & Vascular Institute, Mercy General Hospital & Dignity Health Heart & Vascular Institute, Monzino Cardiology Center, Mt. Sinai Hospital, Northwell Health, Penn Medicine, Sri Jayadeva Institute of Cardiology, St. Bernards Healthcare, UC Health University of Arkansas Medical System, University of California - Los Angeles, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vancouver General Hospital und Vanderbilt University.

Zu den Fällen gehören Verfahren wie A-Fib-Ablation und Ablation von Vorhofarrhythmien nach A-Fib, VT-Ablation (endokardiale und epikardiale), Ballonfälle (Kryo, Apama und Laser), CRT-Implantate, SQ ICD, Bleiextraktion und Venoplastik. Darüber hinaus wird EPLive neue Technologien vorstellen, die von den Ärzten der TCAI entwickelt wurden.

Die Konferenz wird sich auf eine Reihe von Schwerpunkten konzentrieren, darunter:

Verstehen und Anwenden der Techniken zum Mapping und zur Ablation von Vorhofflimmern

Identifizierung von Verfahren zur Reduzierung von Komplikationen und zur Förderung der Sicherheit des Patienten während der Ablation von A-Fib

Verstehen und Anwenden von Techniken zum Mapping und zur Ablation ventrikulärer Arrhythmien

Identifizierung von Verfahren zur Reduzierung von Komplikationen und zur Förderung der Sicherheit des Patienten während der Ablation ventrikulärer Arrhythmien

Verstehen der neuesten Forschungsergebnisse und Leitlinien für die Behandlung von Arrhythmien und die Behandlung mit neuen Technologien

Anwendung von Ansätzen, wie die neuen Technologien am besten genutzt werden können, um die klinischen Ergebnisse zu optimieren

Identifizierung von Prozessen, die von der Integration neuer Technologien profitieren können und die sicherere Verfahren für den Patienten unterstützen

Verständnis der Techniken zur Durchführung von Bleiextraktionen

Diskussion von Ansätzen und Techniken für eine erfolgreiche Bleiextraktion

Identifizierung von Verfahren zur Reduzierung von Komplikationen und zur Förderung der Sicherheit des Patienten während der Bleiextraktion

Abgesehen von den Demonstrationen von Dr. Natale wird EPLive 2020 Präsentationen von einer Reihe von TCAI-Ärzten zeigen, darunter des Co-Direktoren des Kurses, Amin Al-Ahmad, M.D. sowie von Shane Bailey, M.D.; Mohamed Bassiouny, M.D.; David Burkhardt, M.D.; David Burkland, M.D.; Robert Canby, M.D.; Joseph Gallinghouse, M.D.; Brian Greet, M.D.; Eric Hoenicke, M.D.; Rodney Horton, M.D.; Patrick Hranitzky, M.D.; Faraz Kerendi, M.D.; William Nesbitt, M.D.; Javier Sanchez, M.D.; Kamala Tamirisa, M.D.; Senthil Thambidorai, M.D.; David Tschopp, M.D.; und Jason Zagrodsky, M.D.

Ärzte erhalten maximal 14 American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™-Stunden für ihre Teilnahme an der Konferenz.

Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) im St. David's Medical Center ist eines der weltweit bedeutendsten Zentren, das auf die neuesten Behandlungen zur Korrektur von Herzrhythmusstörungen spezialisiert ist. Das Zentrum wird von Dr. Natale geleitet, einer Spitzenkraft bei der Behandlung von Vorhofflimmern. Er leitet zahlreiche klinische Studien und ist an der Entwicklung neuer Technologien und Verfahren beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie unter EP-Live.com.

