Texas Central signe un contrat avec Webuild et lui confie la direction de la conception et de la construction d'un projet historique

DALLAS, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Texas Central, promoteur du train à grande vitesse entre Dallas et Houston, a signé un contrat de 16 milliards de dollars avec Webuild, opérant sur le marché américain avec The Lane Construction Corporation, un leader mondial en ingénierie et construction, pour lui confier la direction de l'équipe de construction civile qui construira la ligne passagers du Texas.

Webuild est l'un des plus grands entrepreneurs en génie civil au monde. Cette sélection par Texas Central reflète la participation d'organisations de premier plan de l'industrie qui conçoivent et construisent le train à grande vitesse.

« Notre objectif est de constituer une équipe avec les meilleurs joueurs du monde de chaque industrie nécessaire pour donner vie à ce projet. L'ajout de Webuild nous aide à atteindre cet objectif », a déclaré Carlos Aguilar, PDG de Texas Central. « Webuild a 115 ans d'expérience dans la conception et la construction de certains des projets les plus connus du monde et nous sommes fiers de les avoir à nos côtés comme leader dans ce projet historique. »

La société Webuild intervient dans plus de 50 pays sur les cinq continents, avec une expérience de la construction de 8 500 miles d'infrastructures ferroviaires et de métro dans le monde, en Australie, en Europe, en Asie et dans les Amériques. Webuild a réalisé de nombreux projets de trains à grande vitesse en Europe et certains projets complexes et emblématiques dans le secteur des transports au sens large, notamment l'agrandissement du canal de Panama, du Grand Paris Express et des tunnels de l'Anacostia et de Northeast Boundary à Washington, D.C.

L'entreprise intervient aux États-Unis depuis les années 1980 et a étendu sa présence en 2016 en fusionnant avec The Lane Construction Corporation, une entreprise américaine qui compte près de 130 ans d'expérience dans le domaine des travaux d'infrastructure.

« Nous sommes vraiment honorés d'avoir été choisis par Texas Central, qui s'appuie sur notre expertise mondiale pour apporter la mobilité durable dans le pays avec le premier véritable train à grande vitesse 'de bout en bout' », a déclaré Pietro Salini, PDG du groupe Webuild. « Participer à un projet aussi difficile en tant que responsable de la conception et de la construction du chemin de fer est une expérience unique dont nous sommes extrêmement fiers. Il s'agit d'une merveilleuse occasion de renforcer davantage notre présence aux États-Unis, notre plus grand marché unique, en nous alliant à The Lane Construction Corporation, l'entreprise qui construit des infrastructures de transport de première classe pour le pays depuis 130 ans. »

L'annonce marque la dernière étape du projet mené par les investisseurs : un train de 200 mi/h reliant en 90 minutes les régions économiques majeures et les plus peuplées de l'État, avec un arrêt à mi-chemin dans la vallée de Brazos. Le projet créera une super-économie et mettra en relation les habitants des 4e et 5e marchés américains les plus importants à la recherche d'options de voyage sûres, fiables, écologiques et productives.

Selon le contrat, Webuild exécutera toute la construction lourde pour le projet, la conception et la construction des 236 miles de l'alignement, près de la moitié sur viaduc. Une grande partie de l'alignement est élevée afin de réduire autant que possible les répercussions sur les propriétaires fonciers et les résidents des comtés que la voie ferrée traversera.

Webuild construira également tous les bâtiments d'entretien et industriels, les dépôts de train et les installations.

Le réseau que Texas Central Railroad propose de construire au Texas reproduira le système ferroviaire à grande vitesse Tokaido Shinkansen au Japon qui a fait ses preuves et est exploité par la Central Japan Railway Company (JRC). Texas Central a choisi ce système car il s'agit de l'un des systèmes ferroviaires les plus sécurisés et les plus ponctuels au monde. Au cours de ses plus de 55 ans d'existence, Texas Central a transporté plus de 10 milliards de passagers avec un bilan de sécurité impeccable : aucun décès de passagers pendant le transport et aucun accident depuis le premier déploiement. Cette technologie permet de transporter chaque jour plus de 400 000 passagers.

Le projet créera environ 17 000 emplois directs au cours des six années de construction, plus de 20 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement et plus de 1 400 emplois permanents directs lorsque le train sera pleinement opérationnel. Le projet de Texas Central utilisera 7,3 milliards de dollars de matériaux provenant d'entreprises américaines dans 37 États. Et, au cours des 25 prochaines années, ce projet aura un impact économique cumulatif direct de 36 milliards de dollars.

Texas Central dispose d'un vaste programme de possibilités commerciales et professionnelles (BWOP, « Business and Workforce Opportunity Program ») dont la mission est de promouvoir la valeur et le développement des petites entreprises, des entreprises de collectivités rurales, et des entreprises dirigées et contrôlées par des personnes issues des minorités, des femmes, des anciens combattants et des personnes handicapées, en offrant des occasions équitables et concurrentielles de soumissionner aux appels d'offres et de participer à la construction et à l'exploitation du train à grande vitesse du Texas.

À propos de Texas Central. Texas Central, qui inclut sa filiale opérationnelle Texas Central Railroad, est une société qui entreprend le développement, la conception, la construction, le financement et l'exploitation de la nouvelle ligne novatrice de trains de voyageurs à grande vitesse qui reliera en moins de 90 minutes les quatrième et cinquième économies du pays, à savoir le Texas du Nord et le Grand Houston, avec un arrêt dans la Brazos Valley. Pour plus d'informations, consultez le site www.texascentral.com .

À propos de Webuild. Webuild, nouveau groupe né en 2020, anciennement nommé Salini Impregilo, est un acteur mondial de premier plan dans la construction de grands projets complexes pour la mobilité durable, l'énergie hydroélectrique propre, l'eau propre, les bâtiments écologiques, aidant les clients à atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Le groupe est le fruit de 115 ans d'expérience en ingénierie appliquée dans 50 pays sur les cinq continents et compte 70 000 employés directs et indirects de plus de 100 nationalités. Pour plus d'informations, consultez le site www.webuildgroup.com .

