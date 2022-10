Texas Economic Development Corporation dirige une mission de recrutement d'entreprises en Europe qui a été couronnée de succès

AUSTIN, Texas, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Texas Economic Development Corporation (TxEDC), le côté privé d'un partenariat public-privé avec l'Office of Texas Economic Development & Tourism du gouverneur Greg Abbott, a récemment conclu une mission internationale de recrutement d'entreprises qui comprenait des réunions de haut niveau avec des responsables gouvernementaux et des dirigeants d'entreprises, ainsi que des événements à Londres, Paris et Francfort.

La délégation texane comprenait la première dame de l'État du Texas, Cecilia Abbott, le secrétaire d'État du Texas, John Scott, le secrétaire d'État du Texas, John Scott, le PDG de la Texas Economic Development Corporation, Robert Allen, et la directrice exécutive du bureau du gouverneur pour le développement économique et le tourisme du Texas, Adriana Cruz, ainsi qu'une douzaine d'autres responsables du développement économique de tout le Texas.

« Suite à nos réunions et événements en Europe, je peux affirmer avec confiance que la marque Texas continue de briller dans le monde entier », a déclaré Robert Allen, PDG de la Texas Economic Development Corporation. « Notre délégation était fière de rencontrer des chefs d'entreprise et d'organiser des événements pour montrer pourquoi le Texas continue d'être le meilleur État pour les affaires, et nous sommes impatients de développer et de créer de nouvelles opportunités commerciales à la suite de ce voyage. »

Au cours de la mission commerciale, qui s'est déroulée du 26 au 30 septembre, la délégation a rencontré des dirigeants qui envisagent de s'établir ou d'étendre leur présence au Texas et de créer davantage d'emplois dans l'État. À Londres et à Paris, la délégation a rencontré des responsables commerciaux dans les ambassades américaines respectives. Elle a également rencontré l'ambassadrice des États-Unis en France, Denise Campbell Bauer.

« C'était un tel privilège de représenter le peuple du Texas lors de nos rencontres avec des chefs d'entreprise du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne », a déclaré Cecilia Abbott, première dame du Texas. « Promouvoir les avantages commerciaux que l'on ne trouve qu'au Texas est facile grâce à notre main-d'œuvre jeune, qualifiée, diversifiée et en pleine croissance. Cela constitue un atout pour attirer de nouveaux investissements commerciaux du monde entier. Je remercie tous nos hôtes, en particulier l'ambassadeur Bauer et le personnel des ambassades de Londres et de Paris, pour leur accueil chaleureux et gracieux. Le gouverneur et moi-même sommes impatients de leur rendre la pareille et de les accueillir lors de leur prochaine visite dans le Lone Star State. »

Le Texas entretient des liens commerciaux et économiques étroits avec le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Au cours de la dernière décennie, 580 projets auraient été réalisés au Texas, ce qui devrait permettre de créer 21,2 milliards de dollars d'investissements en capital et plus de 34 100 nouveaux emplois.

« Lorsqu'il s'agit de faire des affaires, il n'y a aucun endroit comme le Texas, et je suis fier de m'être joint à la remarquable délégation qui s'est rendue en Europe la semaine dernière pour aider à faire connaître notre histoire de réussite au monde entier », a déclaré le secrétaire Scott. « Je tiens à remercier la première dame, Robert et Adriana pour leur leadership, et j'ai hâte de voir une croissance économique encore plus formidable au Texas grâce aux nouvelles amitiés et aux nouveaux partenariats que nous avons formés au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. »

Lors de la dernière étape de la mission d'affaires, la délégation a visité le siège de Volkswagen à Wolfsburg, en Allemagne.

« J'ai été honorée de participer à cette mission de développement commercial en Europe, qui a connu un grand succès, et de contribuer à partager l'histoire du Texas avec les décideurs d'entreprises de trois de nos principaux marchés internationaux de commerce et d'investissement », a déclaré Adriana Cruz, directrice exécutive de Texas Economic Development & Tourism, au sein du bureau du gouverneur. « Sous la direction du gouverneur Abbott, le Texas se classe comme la destination la plus populaire aux États-Unis pour les investissements directs étrangers et est l'État le plus exportateur du pays depuis 20 ans. Notre bureau s'engage à maintenir les avantages commerciaux compétitifs du Texas pour que les entreprises internationales continuent à prospérer. »

Outre la première dame du Texas, le secrétaire d'État du Texas et le directeur exécutif de l'Office du développement économique et du tourisme du Texas, les organisations de développement économique suivantes, issues de tout l'État, se sont joints également à la mission internationale :

Amarillo Economic Development Corporation

Arlington Economic Development Corporation

Brazos Valley Economic Development Corporation

Chambre régionale de Dallas

Frisco Economic Development Corporation

Greater:SATX Regional Economic Partnership

Greater San Marcos Partnership

Chambre de commerce de Greater Waco

Irving Economic Development Partnership

Lubbock Economic Development Alliance

McKinney Economic Development Corporation

The Borderplex Alliance (El Paso)

La Texas Economic Development Corporation (TxEDC) est une organisation à but non lucratif de type 501(c)(3), financée et gérée de manière indépendante, qui se consacre au développement économique, au recrutement d'entreprises et à la création d'emplois dans l'État du Texas. Le partenariat public-privé de la TxEDC et du Bureau du développement économique et du tourisme du Texas, qui fait partie du bureau du gouverneur, fait connaître le Texas en tant que destination commerciale de premier choix afin que les décideurs d'entreprise et les consultants en sélection de sites sachent qu'ils peuvent faire de grandes choses au Texas. Pour plus d'informations sur la TxEDC, consultez le site www.GoBigInTexas.com .

SOURCE Texas Economic Development Corporation