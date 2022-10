Texas Economic Development Corporation führt erfolgreiche Mission zur Wirtschaftsförderung nach Europa durch

AUSTIN, Texas, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Texas Economic Development Corporation (TxEDC), die private Seite einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit dem Texas Economic Development & Tourism Office des Gouverneurs Greg Abbott, hat vor Kurzem eine internationale Mission zur Wirtschaftsförderung beendet, in deren Rahmen hochrangige Treffen mit Regierungsbeamten und Führungskräften sowie Veranstaltungen in London, Paris und Frankfurt abgehalten wurden.

Zur Texas Delegation gehörten die First Lady des Bundesstaates Texas, Cecilia Abbott, der texanische Außenminister John Scott, der Präsident und CEO der Texas Economic Development Corporation, Robert Allen, und die Geschäftsführerin des Texas Economic Development & Tourism Office des Gouverneurs, Adriana Cruz, sowie ein Dutzend weiterer führender Vertreter der Wirtschaftsentwicklung aus ganz Texas.

„Nach unseren Treffen und Veranstaltungen in Europa kann ich zuversichtlich berichten, dass die Marke Texas sich auf der ganzen Welt weiterhin eines ausgezeichneten Rufs erfreut", sagte Robert Allen, Präsident und CEO der Texas Economic Development Corporation. „Unsere Delegation ist stolz darauf, dass wir uns mit Wirtschaftsführern getroffen und Veranstaltungen organisiert haben, um Texas weiterhin als den besten Bundesstaat für Unternehmen zu präsentieren. Wir hoffen, infolge dieser Reise expandieren und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen zu können."

Im Laufe der Wirtschaftsmission, die vom 26. bis 30. September stattfand, traf sich die Delegation mit Wirtschaftsführern, die Texas als Standort in Erwägung ziehen, um ihre Präsenz aufzubauen oder auszubauen und mehr Arbeitsplätze für den Bundesstaat zu schaffen. In London und Paris traf sich die Delegation mit Handelsführern in den jeweiligen US-Botschaften, sowie mit der US-Botschafterin in Frankreich, Denise Campbell Bauer.

„Es war ein großes Privileg, die Bevölkerung von Texas bei unseren Treffen mit Handels- und Wirtschaftsführern aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland vertreten zu dürfen", sagte Cecilia Abbott, die First Lady von Texas. „Die wirtschaftlichen Vorteile, die nur Texas zu bieten hat, hervorzuheben, ist dank unseres Angebots an jungen, qualifizierten, vielfältigen und wachsenden Arbeitskräften einfach. Unser Humankapital ist ein Magnet für neue Unternehmensinvestitionen aus der ganzen Welt. Ich danke allen unseren Gastgebern, insbesondere Botschafter Bauer und den Mitarbeitern der Botschaften in London und Paris, für ihren herzlichen Empfang. Der Gouverneur und ich freuen uns darauf, uns zu revanchieren und sie bei ihrem nächsten Besuch im Lone Star State willkommen zu heißen."

Texas unterhält gute geschäftliche und wirtschaftliche Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland, wie die insgesamt 580 Projekte, die in den letzten zehn Jahren in Texas gemeldet wurden, demonstrieren. Es wird erwartet, dass diese Projekte 21,2 Milliarden US-Dollar an Kapitalinvestitionen und mehr als 34.100 neue Arbeitsplätze schaffen werden.

„Wenn es darum geht, Geschäfte zu machen, ist Texas einzigartig, und ich bin stolz darauf, dass ich letzte Woche Teil dieser fantastischen Delegation nach Europa sein durfte, um unsere Erfolgsgeschichte auf der ganzen Welt zu verbreiten", so Außenminister Scott. „Ich möchte der First Lady, Robert und Adriana für ihre führende Rolle danken, und freue mich darauf, aufgrund der neuen Freundschaften und Partnerschaften, die wir im Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland geschlossen haben, ein noch rasanteres Wirtschaftswachstum in Texas zu erleben."

Bei der letzten Station der Wirtschaftsmission besichtigte die Delegation den Hauptsitz von Volkswagen in Wolfsburg.

„Ich fühle mich geehrt, dass ich mich dieser äußerst erfolgreichen Wirtschaftsförderungsmission nach Europa anschließen und dabei helfen durfte, Entscheidungsträgern in drei unserer größten internationalen Handels- und Investmentmärkten die Erfolgsstory von Texas zu erzählen", sagte Adriana Cruz, Geschäftsführerin des Texas Economic Development & Tourism Office des Gouverneurs. „Unter der Führung von Gouverneur Abbott ist Texas der beliebteste Zielort für ausländische Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten geworden, und es ist seit 20 Jahren der US-Bundesstaat mit den höchsten Exporten. Unser Büro hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wettbewerbsvorteile von Texas für internationale Unternehmen zu wahren, um weiterhin florieren zu können."

Neben der First Lady von Texas, dem texanischen Außenminister und der Geschäftsführerin des Texas Economic Development & Tourism Office nahmen die folgenden Wirtschaftsförderungsorganisationen aus dem ganzen Bundesstaat an der internationalen Mission teil:

