THC Biomed soumet une demande à Santé Canada pour être autorisée à utiliser ses nouveaux espaces destinés à la production de produits comestibles, de boissons et de pâtisseries à base de cannabis

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 février 2021 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (ci-après « THC BioMed » ou l'« entreprise ») a annoncé avoir terminé la construction de trois installations à étages, ce qui vient agrandir son espace dédié à la production de produits comestibles et de boissons et à la cuisson de pâtisseries.

THC BioMed a soumis une demande à Santé Canada pour avoir l'autorisation de lancer la production dans ces nouvelles installations.

THC BioMed s'est dotée de ces nouveaux espaces de production pour répondre à la demande élevée de produits comestibles.

À propos de THC BioMed

THC BioMed est l'une des plus anciennes sociétés de cannabis actives sous licence au Canada. Elle a été autorisée à traiter du cannabis pour la première fois en 2013 en vertu d'une exemption de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de Santé Canada et est un producteur agréé dans le cadre du régime actuel depuis 2016. L'entreprise vise à devenir un chef de file des boissons et des produits comestibles à base de cannabis.

THC BioMed est un producteur autorisé de cannabis médical et récréatif en vertu de la Loi sur le cannabis. L'entreprise est autorisée à cultiver et à vendre du cannabis séché, de l'extrait de cannabis ainsi que des produits comestibles et topiques à base de cannabis. THC BioMed est à la pointe de la recherche scientifique et du développement de produits et de services liés à l'industrie du cannabis à usage médical, et la direction de l'entreprise est convaincue qu'elle est bien placée pour être à l'avant-garde de cette industrie en pleine croissance.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières concernant les activités de THC BioMed. Les informations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de THC BioMed. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par la présence de certains termes, de verbes au futur ou encore de temps marquant divers degrés de possibilité/probabilité – « s'attendre à », « avoir l'intention de », « prévoir », « chercher à », « anticiper », « penser », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « vraisemblablement » –, ainsi que de variations ou de la forme négative de ces termes ou expressions. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du communiqué et indiquent notamment que THC BioMed sera à l'avant-garde de cette industrie en pleine croissance. Bien que THC BioMed estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, car THC BioMed ne peut aucunement garantir qu'elles s'avéreront exactes. THC BioMed décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou d'autres éléments, autrement que conformément aux lois applicables relatives aux valeurs mobilières.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le contenu de ce communiqué et décline toute responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

