The Alliance to End Plastic Waste y USAID suman esfuerzos para atender el problema de la contaminación por plásticos en los océanos del mundo

SINGAPUR, 10 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- The Alliance to End Plastic Waste (en adelante, The Alliance) anunció hoy una nueva alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para atender el problema de la contaminación por plásticos en los océanos del mundo con la aplicación de soluciones locales en ciudades en rápido proceso de urbanización en Asia. El acuerdo reunirá a las más de 40 empresas internacionales líderes que pertenecen a The Alliance y a la fortaleza del nuevo programa insignia de la USAID para combatir la contaminación marina por plásticos: "Clean Cities, Blue Ocean" (Ciudades limpias, océano azul).

"Nuestra labor con USAID avanza el compromiso de The Alliance de trabajar con alianzas a fin de desarrollar, incubar y poner en marcha proyectos en ciudades y comunidades locales en favor de la meta de acabar con los residuos plásticos en el medio ambiente. Las alianzas como esta nos permiten poner a prueba y acelerar soluciones que detonan la inversión de capital, un elemento necesario para hacer frente al desafío de los residuos plásticos", dijo Jacob Duer, presidente y director general de The Alliance to End Plastic Waste.

Las soluciones locales son un imperativo si queremos detener el avance de las más de ocho millones de toneladas métricas de plástico que llegan a los océanos cada año. The Alliance colaborará con el programa "Clean Cities, Blue Ocean" de la USAID para identificar y poner en marcha, en forma colaborativa, soluciones locales que reduzcan y prevengan los residuos plásticos provenientes de la tierra que llegan a los cauces fluviales y al océano, con especial énfasis en las ciudades en proceso de urbanización en Asia.

La alianza incluirá esfuerzos para:

Reunir pericia técnica, inversión internacional y soluciones de liderazgo local para desarrollar mercados e incentivos para los mercados del reciclaje y la reutilización;

Identificar y ayudar a poner en marcha tecnologías innovadoras y pertinentes a la región, así como infraestructura y modelos de negocio capaces de reducir y aliviar la crisis de reciclaje y gestión de residuos que enfrentan muchas ciudades y comunidades;

Vincular, formar y promover el cambio de conductas de personas, negocios locales y corporaciones multinacionales en aras de prácticas más sustentables, y

Apoyar el desarrollo y la ejecución de políticas y normativas efectivas.

Además, la alianza colaborará en la identificación de oportunidades para mejorar los medios de subsistencia, la salud y la seguridad de trabajadores formales e informales, y otros miembros subrepresentados de la comunidad que son clave para la gestión de residuos urbanos y el saneamiento.

Acerca de The Alliance to End Plastic Waste

The Alliance to End Plastic Waste es una organización internacional no lucrativa que forma alianzas con entidades gubernamentales, ONG ambientales y para el desarrollo económico, y comunidades de todo el mundo para enfrentar el desafío de poner fin a los residuos plásticos en el medio ambiente. A través de programas y alianzas, nos concentramos en soluciones en cuatro temas centrales: infraestructura, innovación, educación y limpieza. Para mayo de 2020, The Alliance contaba con 47 empresas miembro que representan a organizaciones internacionales en América, Europa, Asia, el Sudeste Asiático, África y Medio Oriente.

