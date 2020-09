The Avocado Show concrétise son rêve d'un avenir vert en ouvrant 19 nouveaux établissements franchisés au Royaume-Uni et en Europe

The Avocado Show ouvrira de nouveaux restaurants à Madrid, Londres et Paris au cours des prochains mois et a conclu des accords de franchise avec 19 établissements ; de nouvelles ouvertures sont prévues au Royaume-Uni et en Europe.

AMSTERDAM, 8 septembre 2020 /PRNewswire/ -- The Avocado Show a dévoilé son projet d'ouvrir des restaurants à Madrid, Londres et Paris au cours des prochains mois et a annoncé la conclusion de 19 nouveaux accords de franchise au Royaume-Uni et en Europe.

L'enseigne de restauration la plus populaire au monde entièrement consacrée à l'avocat, The Avocado Show est rapidement devenue un phénomène mondial reconnu pour ses plats spectaculaires, sains et délicieux, préparés avec amour à partir d'avocats issus de cultures durables.

L'expansion mondiale de cette franchise axée sur l'avocat commencera en octobre, par l'ouverture d'un tout nouveau restaurant The Avocado Show à Madrid, à l'adresse Calle Colmenares 13, 28004.

Lorsqu'ils ont fondé The Avocado Show, Ron Simpson et Julien Zaal s'étaient donnés pour mission d'apporter de la joie aux amateurs d'avocat. Ils y sont parvenus en donnant vie aux saveurs exquises de leur super-aliment préféré. En effet, chaque plat est conçu comme une œuvre d'art prête à être dégustée par tous.

Grâce à une couverture médiatique dans plus de 60 pays, leur premier restaurant est immédiatement devenu viral et compte aujourd'hui plus de 150 000 abonnés sur Instagram, ainsi que des centaines de millions de vues, sans même avoir diffusé une seule publicité.

Tout en voyant son nombre de fansgrandir, The Avocado Show a publié un livre de recettes très réussi, lancé une collection de produits dérivés, son application « Hologram Menu » et ses propres frites d'avocat, et réalisé un documentaire sur la durabilité de sa chaîne d'approvisionnement. Celle-ci est née d'une collaboration avec Nature's Pride, le principal fournisseur de The Avocado Show en avocats prêts-à-manger issus à 100 % de cultures durables.

Compte tenu de la demande sans précédent et du nombre record de demandes d'ouverture de franchise, l'expansion de l'entreprise était obligatoire. En 2018, The Avocado Show a fait ses premiers pas dans les marchés internationaux, ouvrant son premier établissement franchisé à Bruxelles et posant les bases de ses futures expansions.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec des partenaires aussi formidables et de voir notre rêve devenir une réalité dans ces nouveaux marchés incroyables. Nous sommes impatients de positionner The Avocado Show comme une entreprise socialement responsable et rentable sur la scène mondiale », a dit Ron Simpson, fondateur de The Avocado Show.

